Attualità
video suggerito
video suggerito

Il cane Choco investito e ucciso ad Arezzo, individuata l’auto che lo ha travolto: accertamenti in corso

Accertamenti in corso per identificare chi guidava l’auto che il giorno di Pasquetta ha travolto e ucciso ad Arezzo il cane Choco. Da chiarire dinamica e responsabilità: il padrone ha raccontato che, dopo avergli fatto cenno di rallentare, il conducente della vettura ha investito volontariamente l’animale.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Il cane Choco investito mentre era a passeggio con il proprietario.
Il cane Choco investito mentre era a passeggio con il proprietario.

Sono in corso accertamenti per identificare chi fosse alla guida dell'auto che lo scorso 6 aprile ad Arezzo ha travolto e ucciso il cane Choco, il meticcio di 14 anni della famiglia del padrone, Leonardo Magi. È stato lo stesso Magi ad annunciare ieri sui social una notizia che era nell'aria da diversi giorni.

La via in cui, nel giorno di Pasquetta, poco prima dell'ora di pranzo, si è verificato l'incidente è frequentata soprattutto da residenti della zona, trattandosi di una periferia vicina ad aree verdi.

Ora, come spiegato dal dirigente della Squadra mobile di Arezzo, Davide Comito, resta da chiarire chi, tra le persone a cui il proprietario dell'auto è riconducibile, fosse effettivamente alla guida al momento dell'investimento.

Leggi anche
Travolta da un'auto pirata mentre attraversa la strada, donna muore sul colpo a Torino: caccia al conducente

Sarà inoltre necessario stabilire se il cane fosse al guinzaglio e approfondire altri aspetti di una vicenda complessa, anche per le diverse implicazioni. "Al momento non possiamo dire altro, aspettiamo le direttive del pubblico ministero che se ne occupa", ha aggiunto Comito.

Secondo quanto denunciato dal padrone nei giorni immediatamente successivi al fatto, il cane sarebbe stato investito dalla vettura volontariamente, dopo che il padrone gli aveva fatto segno di rallentare. In un video postato sui social ieri Magi ha scritto: "Un passo importante verso la verità per il piccolo Choco", ha scritto nel post condiviso sulla sua pagina Instagram.

"È una notizia che porta un po’ di sollievo in mezzo a tanto dolore; un segnale fondamentale che la giustizia sta facendo il suo corso e che le voci di chi ha chiesto verità per questo piccolo angelo non sono rimaste inascoltate", si legge ancora.

"Nulla potrà restituirci Choco, ma sapere che le responsabilità stanno emergendo è un atto dovuto per onorare la sua memoria", ha aggiunto l'uomo che nelle scorse settimane aveva denunciato l'accaduto con un video social diventato virale, nel quale chiedeva aiuto a chi avesse informazioni utili per identificare la persona che aveva investito l'animale.

"Continuiamo a restare uniti, affinché quanto accaduto non venga mai dimenticato e affinché la legge garantisca sempre maggiore tutela ai nostri amici a quattro zampe. Grazie di cuore a tutti coloro che non hanno mai smesso di sostenere questa battaglia.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Decreto Sicurezza, governo mette la fiducia: domani il voto, opposizioni protestano in Aula
Il governo pone la fiducia, su rimpatri e remigrazione centrodestra insegue Vannacci
Bonus rimpatri nel dl Sicurezza, l'avvocato Radi: "Norma liberticida, non siamo collaboratori del governo"
L'attacco delle opposizioni: "Si inventano un bonus remigrazione"
Il bonus da 615 euro per gli avvocati che fanno rimpatriare i loro clienti migranti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views