Civitanova Marche, 26enne trovata morta in un B&b: accertamenti in corso

Una ragazza italiana di 26 anni è stata trovata morta nella stanza di un B&b a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Il decesso sarebbe avvenuto nella notte, ma restano ancora sconosciute le cause.

Tragica scoperta nella stanza di un B&b a Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Qui una ragazza italiana di 26 anni è stata trovata morta. Si indaga per capire cosa sia successo. Dalle prime informazioni, il 112 è stato allertato questa mattina verso le 9.45 e in poco tempo sul posto sono arrivati sia i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul luogo del ritrovamento sono corsi anche gli agenti della volante del commissariato di polizia di Civitanova Marche, il medico legale e il personale dell'anticrimine e della polizia scientifica.

Il decesso sarebbe avvenuto nella notte, ma restano ancora sconosciute le cause della morte. Sembrerebbe che insieme alla vittima, all'interno della struttura ricettiva, ci fosse un'altra persona. La stessa che ha dato l'allarme in mattinata. Dai primi accertamenti medici non risulterebbero segni di morte violenta. Procedono le indagini del caso.