Il soprannome del principe William all’università: perché si faceva chiamare in modo diverso

A cura di Valeria Paglionico

È uscito il libro Catherine. Principessa di Galles, l'attesa biografia firmata da Robert Jobson che racconta alcuni dettagli inediti della vita della principessa inglese, dall'infanzia in Giordania al primo incontro con William, fino ad arrivare alla recente rivelazione della malattia. Il ritratto che ne viene fuori è quello di una donna comune diventata protagonista di una favola moderna, che negli anni è riuscita a distinguersi per semplicità, gentilezza e bellezza, diventando un punto di riferimento per il popolo britannico. Naturalmente ad avere un ruolo di primo piano all'interno dell'opera è l'erede al trono inglese: in quanti sanno, ad esempio, qual è e perché usava un originale soprannome ai tempi dell'università?

Il nome usato da William per iscriversi ai corsi universitari

Se Kate Middleton da adolescente riuscì a guadagnarsi il nome "Fit Kate" grazie al suo incredibile fascino, il principe William ai tempi dell'università scelse da solo il suo soprannome. Come spiegato da Robert Jobson nel libro, inizialmente l'esperienza alla St. Andrews non fu semplice per lui: consapevole di essere uno studente particolarmente in vista, preferì non esporsi troppo, tanto che addirittura rifiutò di partecipare alla festa di ingresso delle matricole. Preoccupato dal fatto che qualcuno potesse approfittarsi del suo status, si rese conto che avrebbe dovuto scegliere con attenzione gli amici, puntando su persone che avrebbero potuto garantirgli una certa discrezione. È proprio per evitare qualsiasi inconveniente che durante il primo anno si iscrisse ai moduli di Storia dell’arte, Geografi a e Antropologia con il nome William Wales.

William ai tempi dell'università

Come si faceva chiamare dagli amici il principe William

Stando a quanto dichiarato da Robert Jobson nella biografia di Kate Middlelton, il principe William scelse di usare un soprannome anche quando usciva con gli amici ai tempi dell'università. Il motivo è molto semplice: sebbene il suo viso fosse noto a tutti, provò ugualmente a rimanere nascosto il più possibile facendosi chiamare "Steve". Alla fine i suoi piani non furono particolarmente efficaci, basti pensare al fatto che in alcune occasioni all'università c'erano folle di curiosi ad accoglierlo. Certo, non avrebbe potuto usare un metodo diverso per rimanere in incognito ma la verità è che fin da piccolo già sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Il suo status reale, così come successo a tutti i membri di casa Windsor, lo ha sempre costretto a rinunciare a ogni forma di privacy.