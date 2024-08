Perché il principe William non indossa la fede: la rivelazione nel libro su Kate Middleton

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È appena uscito Catherine. Principessa di Galles, l'attesa biografia firmata da Robert Jobson che racconta nei minimi dettagli la vita di Kate Middleton. Si parte dall'infanzia trascorsa in Giordania a causa del lavoro di papà Michael, si passa poi all'incontro con William ai tempi dell'università, al sontuoso Royal Wedding, alla nascita dei figli e si chiude con alcune rivelazioni inedite sulla malattia. Il principe è inevitabilmente uno dei grandi protagonisti del libro, basta leggerne qualche pagina per scoprire alcune verità su di lui che erano sempre rimaste nascoste, degli esempi? Il soprannome che usava durante gli studi accademici e il motivo per cui non ha mai indossato la fede nuziale.

Il Royal Wedding di William e Kate

Chi non ricorda il sontuoso Royal Wedding del principe William e Kate Middleton? Era il 2011 e l'Abbazia di Westminster venne aperta per celebrare il gran giorno dell'erede al trono britannico. Lui indossava l'uniforme rossa da colonnello delle Irish Guards con la fascia blu con le ali della Royal AirForce e con la medaglia del Giubileo d’oro, lei era meravigliosa in total white con l'abito da sposa dai dettagli in pizzo di Alexander McQueen che ancora oggi viene considerato tra i più leggendari di tutti i tempi. Dinanzi alla famiglia reale al completo e oltre 1.900 invitati, i due pronunciarono il fatidico sì, diventando il simbolo di una vera e propria favola moderna.

Il segreto della fede nuziale di Kate Middleton

Il dettaglio che in pochi conoscono sul matrimonio reale di William e Kate? Il principe decise fin dal primo momento di non indossare la fede nuziale e il motivo è molto semplice: non è mai stato amante dei gioielli e non ha fatto eccezioni neppure dopo le nozze. La scelta, però, non fece particolare scalpore, visto che prima di lui lo aveva fatto anche il nonno, il principe Filippo. Kate Middleton, invece, dal momento del sì ha sempre indossato un anello nuziale creato appositamente per lei. In linea con le tradizioni reali, il gioiello è stato realizzato con una grossa pepita di oro gallese, la stessa che viene utilizzata fin dal 1923 per tutte le fedi reali.

William e Kate al loro matrimonio