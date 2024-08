video suggerito

Quale era il soprannome della principessa Kate Middleton da ragazzina È appena uscito Catherine. Principessa di Galles, l’attesa biografia firmata da Robert Jobson che racconta ogni dettaglio della vita di Kate Middleton, dall’infanzia alla scoperta della malattia. In quanti conoscono il soprannome che le venne dato da ragazzina? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton continua a essere al centro dell'attenzione dei media nonostante abbia annunciato che trascorrerà l'estate lontana dai riflettori per dedicarsi alle cure contro il cancro. Il motivo per cui si parla di lei? È appena uscito Catherine. Principessa di Galles, l'attesa biografia firmata da Robert Jobson. Nel libro viene raccontata tutta la sua vita, dall'infanzia in Giordania con la famiglia al primo incontro con William all'università, fino ad arrivare al sontuoso matrimonio reale. Una donna comune che è diventata protagonista di una fiaba moderna: la principessa ha conquistato il popolo britannico con la semplicità ma è proprio nella biografia che vengono rivelati alcuni dettagli inediti sulla sua crescita. In quanti, ad esempio, conoscono il soprannome che le venne dato da ragazzina?

L'estate post-diploma di Kate Middleton

È ormai risaputo che Kate Middleton passò un'intera estate a Firenze dopo il diploma, fu proprio lì che capì di voler studiare alla St. Andrews University, così da continuare a coltivare la sua passione per l'arte con un percorso accademico ad hoc. Prima di dare il via a questa nuova esperienza, però, trovò lavoro in Inghilterra a bordo delle imbarcazioni del Round the World Challenge, nel Solent. Come spiegato nella biografia di Robert Jobson, all'epoca la principessa serviva ai tavoli, puliva la barca e svolgeva altri compiti da mozzo, il tutto per una paga di 40 sterline al giorno. All'epoca aveva un rapporto speciale col collega Ian Henry, lo invitò a trascorrere un'estate alle Barbados con la famiglia ma ancora oggi i due dicono che sono stati solo buoni amici.

Il primo soprannome della principessa

Un collega di entrambi i ragazzi, però, ha rivelato che tra i due ci fu una storia "estiva". Del resto, come specificato da quest'ultimo, a quei tempi Kate Middleton era giovanissima e attraente ed era difficile riuscire a resistere al suo fascino. Il soprannome che le diedero i colleghi di quel periodo? Fit Kate, appellativo legato proprio alla sua bellezza mozzafiato. Di lì a poco la principessa avrebbe conosciuto William e le cose per lei sarebbero cambiate davvero in modo drastico, il dettaglio che conquistò l'erede al trono fin dal primo sguardo? Proprio lo splendore di cui parlavano gli amici dell'adolescenza, a prova del fatto che fin da piccola Kate riusciva a distinguersi dalle altre.