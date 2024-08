video suggerito

Che scuola ha frequentato Kate Middleton: la biografia svela il college “reale” da 40mila euro Robert Jobson, l’autore di Catherine. Principessa di Galles, ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla vita di Kate Middleton. In quanti sanno che da adolescente ha cambiato scuola, iscrivendosi al college reale con la retta da record? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

È appena uscito Catherine. Principessa di Galles, l'attesa biografia firmata da Robert Jobson che racconta tutta la vita di Kate Middleton, dall'infanzia in Giordania con la famiglia al primo incontro con William, fino ad arrivare al sontuoso matrimonio reale e all'annuncio della malattia di qualche mese fa. Quello che ne emerge è il ritratto di una donna "comune" che si è ritrovata a vivere una vera e propria favola moderna ma che, grazie alla sua innata gentilezza, eleganza e semplicità, è stata capace di adeguarsi alla perfezione a tutti i rigidi dettami di corte. Se da un lato si conosce già ogni dettaglio della sua esperienza all'università, quella che le ha permesso di conquistare il principe William, dall'altro si sa poco del periodo del college: ecco qual è la scuola con la retta da record che ha frequentato la principessa.

Il primo college inglese frequentato da Kate Middleton

Kate Middleton frequentò per tre trimestri la Downe House, una scuola privata nel Berkshire ma, complice il fatto che trascorse l'infanzia in Giordania con la famiglia (a causa di un lavoro del papà Michael), fin dal primo momento non si trovò bene. Non è chiaro se subì o meno fenomeni di bullismo, ma la cosa certa è che si sentì isolata e poco integrata, anche perché non aveva la possibilità di praticare l'hockey, il suo sport preferito. Mentre lei provava ad ambientarsi, i suoi genitori si mossero d'anticipo e raccolsero informazioni sul Marlborough College, una scuola privata mista che consideravano più adatta a lei. Dopo una lunga riunione familiare Kate accettò la proposta dei genitori e cambiò scuola a metà anno.

La scuola in cui Kate ha ritrovato se stessa

Il Marlborough College è ancora oggi una delle scuole più prestigiose d'Inghilterra e non sorprende che Kate abbia proposto di farla frequentare anche a suo figlio George. Fondata nel 1843 per l'educazione dei figli del clero della Chiesa d'Inghilterra, ad oggi accetta studenti di ogni religione ma il suo motto continua a essere "Deus dat incrementum", ovvero "Dio concede la crescita". Storicamente è stata frequentata da diversi rappresentanti della Royal Family britannica, dalla principessa Eugenie di York, la cugina di William, a Lord Janvrin, il segretario privato della regina dal 1998 al 2007. Quanto costa la retta annuale? Ben 39.930 sterline. I genitori di Kate però furono ben disposti a pagare tale cifra pur di farle ritrovare la felicità. È proprio in quell'istituto che la principessa divenne una studentessa modello dal carattere esuberante, riuscì a integrarsi subito. In molti hanno raccontato che all'epoca aveva già una cotta per il principe William (con tanto di poster appeso in cameretta), ma pare si tratti solo di un pettegolezzo smentito da Kate in persona.