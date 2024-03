Da re Carlo al principe William: che scuola hanno frequentato gli eredi al trono Il principe George si trova davanti alla scelta del Collage, un momento importante per tutti i royals. Qual è stato il percorso scolastico dei membri della famiglia Windsor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La principessa Diana e il principe Carlo accompagnano William a Eton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da qualche mese William e Kate stanno valutando a che scuola iscrivere il principe George. Il primogenito dei principi del Galles si trova davanti alla prima scelta importante della sua vita, il cammino per diventare re è ancora lungo, ma deve essere accompagnato da un'ottima istruzione. Dove sarà iscritto l’erede al trono è ancora un mistero, tutti puntavano su Eton, che ha tra i suoi studenti anche il padre e lo zio, il principe Harry, ma dopo una visita di Kate Middleton al suo Alma Mater, il Marlborough College, si dato spazio ad alternative; mente le ultime indiscrezioni dicono che il maggiore dei tre figli forse frequenterà l’Oundle School. Quando la decisione sarà presa Kensington Palace lo comunicherà, ma quali scuole hanno frequentato i membri della famiglia reale britannica?

Re Carlo, il primo erede al trono a laurearsi

Oltre che essere l'erede al trono più longevo della storia, re Carlo III è stato anche il primo sovrano a non essere istruito privatamente. A sei anni il principe è stato iscritto alla Hill House School di Knightsbridge di Londra, fondata nel 1951 dal colonnello Stuart Townend. Appena 9 mesi dopo venne trasferito nella storica Cheam Preparatory School, la più antica del paese, istituita nel 1645 e frequentata anche dal padre, il principe Filippo. Quando si trattò di scegliere il college del futuro re Eton fu preso in considerazione nella rosa dei candidati, ma il padre insisté per iscriverlo Gordonstoun a Moray, in Scozia, dove aveva studiato lui stesso.

Il principe Carlo al trinity Collage

Per il giovane Carlo fu un inferno e paragonò la sua esperienza a una "pena detentiva". Sembra che l'erede al trono avesse problemi anche con i compagni di scuola, che lo spingevano nel fango durante le lezioni di rugby e gli ruppero il naso durante una partita particolarmente violenta. Fu lì che iniziò ad appassionarsi a Shakespeare, e interpretò il protagonista in una rappresentazione del Macbeth. Successivamente Carlo III frequento il Trinity College, parte dell'Università di Cambridge diventando il primo erede al trono a laurearsi.

Regina Camilla

A differenza di re Carlo, Camilla Shand non aveva il futuro già prestabilito. La sua educazione inizia in una scuola del Sussex la Dumbrells School, vicino alla casa di famiglia nel villaggio di Plumpton. A dieci anni si trasferisce a Londra con i genitori e i fratelli e frequenta la Queen's Gate School, un istituto che "forniva mogli al Foreign Office e alla maggior parte della nobiltà". Alle studentesse venivano impartite lezioni di composizione floreale, cucina e compilazione di assegni. Si trasferisce prima in svizzera e poi prosegue gli studi all'Institut Britannique di Parigi, in Francia. Tornata nel Regno Unito debutta in società con l'annuale Hunt Ball.

La principessa Anna

La principessa Anna è stata la prima donna della famiglia reale britannica ad aver frequentato la scuola. Viene iscritta nel 1963 alla Benenden School nel Kent diplomandosi in inglese, storia e politica. Ma il suo interesse principale era l'equitazione a cui si dedica con impegno fino ad arrivare a rappresentare il Regno Unito alle Olimpiadi di Montreal nel 1976.

La principessa Anna alla Benenden School

Lady Diana

Dopo aver frequentato il collegio femminile di Riddlesworth Hall, nella campagna del Norfolk, la principessa Diana raggiunge se sorelle alla West Heath Girls' School di Sevenoaks nel Kent nel 1973. Secondo quanto rivelato dalla cugina Diana Macfarlane, iscritta alla stessa scuola, la giovane Diana dormiva con una foto del principe Carlo accanto al letto. Non brillava nello studio, ma era portata per la danza e per il piano, oltre che essere nominata la ragazza più gentile dell'istituto. Nel 1977 si iscrisse alla scuola di perfezionamento Institut Alpin Videmanette di Rougemont, in Svizzera, dove le lezioni comprendevano sci, cucina, sartoria e francese. L'anno successivo tornò a Londra, stabilendosi in un appartamento a Coleherne Court in Old Brompton Road, nel quartiere del Royal Borough di Kensington e Chelsea e lavorò come tata oltre che come insegnante di scuola materna alla Young England School di Pimlico.

Il principe William e il principe Carlo il giorno della laurea

Il principe William

Il principe William ha frequentato la Mrs Mynors Nursery School di Londra, prima di entrare alla Wetherby Pre-Prep School nel 1987.All'età di otto anni venne inscritto alla Ludgrove School, dove venne raggiunto anche dal principe Harry, scelto per permettere ai figli un'esperienza relativamente normale. Lady Diana pensava che i piccoli avrebbero tratto beneficio dal relazionarsi con coetanei: il futuro re condivideva addirittura la camera con altri quattro ragazzi. Dopo aver frequentato Eton, il principe William si prese un anno sabbatico dove si dedicò al volontariato per poi iniziare l'Università di St Andrews dove incontrò Kate Middleton. Si è laureato nel 2005 e alla cerimonia assistettero la regina Elisabetta, il principe Carlo e la moglie Camilla. Dopodiché si dedicò al servizio militare, qualificandosi come capitano operativo dell'aviazione.