William e Kate, l’amore nato da un soprannome originale: come veniva chiamata la Duchessa all’università La storia d’amore tra William e Kate è una vera e propria fiaba ma in quanti conoscono tutti i dettagli dei primi incontri? A far scoccare la scintilla sarebbe stato un originale soprannome che i colleghi universitari avevano affibbiato alla Duchessa.

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore del principe William e Kate Middleton sembra essere una vera e propria fiaba: si sono incontrati ai tempi dell'università e da allora non si sono mai più lasciati, arrivando a sposarsi nel 2011 durante un Royal Wedding spettacolare passato alla storia. Non sorprende, dunque, che ancora oggi si parli della loro favola e che si vada alla ricerca di ogni tipo di dettaglio che la renda ancora più adorabile. Stando a quanto trapelato dai tabloid inglesi, la Duchessa avrebbe fatto innamorare l'erede al trono anche grazie a un soprannome originale affibbiatole dai colleghi.

Come è nato il soprannome Beautiful Kate

L’autrice reale Katie Nicholl ha dedicato un suo libro a Kate Middleton, si chiama Kate: The Future Queen e racconta alcune indiscrezioni sulla sua vita, soprattutto risalenti al periodo universitario. La Duchessa frequentava la facoltà di arte alla prestigiosa St Andrew’s University, in Scozia, ed è lì che ha conosciuto William. Prima dell'incontro, però, era molto popolare tra i colleghi, che non potevano fare a meno di notare il suo fascino naturale, tanto da averla soprannominata "Beautiful Kate". Si teneva in forma con delle corsette mattutine, vestiva casual e trendy, irradiava freschezza e sicurezza interiore.

Il primo incontro di William e Kate

William ha conosciuto Kate a una settimana esatta dall'inizio del suo percorso universitario ma la verità è che in molti gli avevano parlato di lei anche prima. Lui era lo scapolo più ambito d'Europa, lei una ragazza dal soprannome originale che aveva stuzzicato la sua curiosità: nel momento in cui l'ha vista per la prima volta è rimasto folgorato. Le cose sono cambiate per sempre quando il principe ha trovato il coraggio di chiedere a "Beautiful Kate" di fare colazione con lui e con un gruppo di amici: da allora, nonostante qualche breve periodo di crisi, i due non si sono mai più lasciati e sono diventati il simbolo dell'amore che resiste a ogni sfida. Oggi sono tra le coppie più amate della storia inglese, nonché genitori di tre splendidi principini.