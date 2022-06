William e Kate, il primo ritratto di coppia: la Middleton posa in verde con i gioielli di Diana Il principe William e Kate Middleton sono diventati protagonisti del loro primo ritratto ufficiale e ora l’opera è in mostra al Fitzwilliam Museum di Cambridge. I due appaiono elegantissimi con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte ma in quanti hanno notato l’omaggio a Diana nascosto nel look della Duchessa?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe William e Kate Middleton stanno insieme da oltre 10 anni ma solo nelle ultime ore hanno raggiunto un nuovo e ambito traguardo: sono diventati protagonisti del loro primo ritratto. I due sono destinati a salire sul trono (William è infatti secondo nella linea di successione) e fin da ora sostituiscono spesso la regina Elisabetta II durante gli eventi ufficiali. Il primo quadro di coppia è ora esposto al Fitzwilliam Museum di Cambridge e li mostra elegantissimi mentre guardano verso l'orizzonte (in molti hanno voluto immaginare che il loro sguardo sia rivolto verso il regno che un giorno governeranno). A ritrarli è stato l'artista britannico Jamie Coreth, che ha pensato bene di ispirarsi ad alcune vecchie foto dei Duchi risalenti al loro Royal Tour a Dublino nel 2020. Il suo obiettivo? Evocare una sensazione di equilibrio tra la loro vita pubblica e quella privata.

I look di Kate e William nel ritratto ufficiale

Nel primo ritratto ufficiale dei Cambridge i dettagli di stile sono stati curati nei minimi dettagli. Il principe William è apparso elegantissimo in un completo blu scuro abbinato a camicia bianca e camicia color avion (come il fazzoletto nel taschino).

L’abito The Vampire’s Wife

Kate Middleton, invece, ha dimostrato ancora una volta di essere icona fashion con un abito verde metallizzato, un modello firmato The Vampire's Wife con delle balze sia sulle maniche che sulla gonna midi (lo aveva già indossato a Dublino nel 2020). A completare l'outfit, un paio di décolleté gioiello, per la precisione le iconiche pumps Hangisi in raso di Manolo Blahnik, declinate sempre in una versione verde smeraldo.

Décolleté Manolo Blahnik

I gioielli di Kate sono un omaggio alla storia dei Windsor

Nel primo ritratto di coppia dei Cambridge non poteva mancare un omaggio alla storia della famiglia reale. Nel quadro Kate indossa dei gioielli appartenuti alla mamma di William, Lady Diana, da sempre definita la principessa del popolo. Il bracciale scintillante, la collana con tre fili di perle e diamanti e gli orecchini pendenti: il set di preziosi in passato è stato sfoggiato da Lady D.

Il ritratto ufficiale di William e Kate

I riferimenti ai Windsor non sono finiti qui: sull'abito la Middleton ha aggiunto una spilla storica e preziosa decorata con i diamanti e con un pendente di perle. Si chiama la The Duchess of Cambridge brooch ed è appartenuta alla principessa Augusta, la nuora di re Giorgio III che era stata Duchessa di Cambridge prima di lei.