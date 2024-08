video suggerito

Incidente col cavallo e ballo di Grease al party: cosa non sapevamo sul matrimonio di Kate e William Nel libro Catherine. Principessa di Galles Robert Jobson è tornato a parlare del matrimonio del principe William e Kate Middleton: ecco quali sono le indiscrezioni che nessuno conosceva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Catherine. Principessa di Galles, l'attesa biografia firmata da Robert Jobson che racconta nei minimi dettagli la vita di Kate Middleton, è uscita solo ieri ma le indiscrezioni rivelate al suo interno stanno già facendo il giro del web. L'autore ha parlato del soprannome della principessa da adolescente, dell'incontro con William ai tempi dell'università e ha dedicato un intero capito al sontuoso Royal Wedding entrato nella storia della Gran Bretagna. Era il 2011 quando William e Kate pronunciarono il fatidico sì a Westminster e, sebbene siano passati anni, ancora oggi si scoprono sempre nuove indiscrezioni sull'evento: ecco cosa è stato dichiarato all'interno della biografia.

L'incidente sfiorato al Royal Wedding

Il Royal Wedding di William e Kate non ha avuto nemmeno un piccolo intoppo? Non proprio e a rivelarlo è stato Robert Jobson. Innanzitutto il principe non ha mai indossato la fede perché non ama i gioielli, poi nel momento in cui la coppia è uscita da Westminster mano nella mano è accaduto qualcosa di decisamente inaspettato. Per tornare a Buckingham Palace, così da partecipare al pranzo offerto dalla regina, i neo-coniugi hanno viaggiato a bordo della State Landau del 1902, la carrozza che in precedenza avevano usato anche Carlo e Diana. Tra sorrisi e saluti ai sudditi, però, solo in pochi si accorsero che uno dei cavalli della carrozza reale si spaventò così tanto da aver fatto cadere il suo cavaliere. Per fortuna nessuno si fece male e l'inconveniente riuscì a passare in sordina.

Kate e William a bordo della carrozza reale

La sorpresa di William e Kate al party post-nozze

Il party post-nozze che si tenne a Buckingham Palace, per la precisione nella sala del Trono, fu definito dai presenti "la festa più magica di sempre" e non solo perché riservata a una cerchia ristretta di invitati. A guidare la live band c'era Ellie Goulding, una delle cantanti preferite della coppia, e fu lei a intonare Your Song, la famosa canzone di Sir Elton John, al momento del primo ballo. La ciliegina sulla torta? La sorpresa che Kate e William riservarono agli ospiti alla fine del loro lento: rimasti al centro della pista tenendosi per mano, cominciarono a danzare sulle note di You’re the One That I Want, la canzone del musical Grease. I due imitarono le movenze dei due protagonisti Danny e Sandy, dando prova di grande complicità e ironia. Come reagirono i presenti? Naturalmente esultarono e li accompagnarono nell'iconica coreografia.

Leggi anche Perché il principe William non indossa la fede: la rivelazione nel libro su Kate Middleton

L'arrivo di Kate Middleton al Royal Wedding