Cosa accadde al primo appuntamento di William e Kate (e perché il principe pagò oltre 200 euro)

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore del principe William e Kate Middleton viene considerata una vera e propria favola moderna: si sono incontrati all'università a poco più di 20 anni e da allora non si sono mai più lasciati, riuscendo a superare fianco a fianco anche i momenti più duri. Protagonisti di uno dei più sontuosi Royal Wedding della storia, eredi al trono perfetti e genitori impeccabili: i due sono un indiscusso punto di riferimento per coloro che credono nell'amore eterno. In quanti, però, sanno cosa accadde al loro primo appuntamento? A dispetto di quanto si potrebbe pensare, fu tutt'altro che convenzionale.

È ormai risaputo che William e Kate Middleton si incontrarono nel 2001 all'università scozzese di St. Andrews ma nessuno sa come andarono realmente le cose tra loro quando la scintilla non era ancora scoccata. A rivelare la verità è stata Laura Warshauer, l'ex compagna di stanza della principessa del Galles, che in un'intervista al DailyMail ha spiegato che l'interesse dell'erede al trono verso l'allora collega nacque durante la sfilata benefica studentesca di cui tanto si è parlato, quella in cui Kate sfilò in lingerie, mettendo in mostra il suo lato più sensuale. Fino ad allora William la considerava solo un'amica con cui confidarsi quando si sentiva infelice o tormentato, poi per lui le cose cambiarono.

Dopo quell'evento all'università venne organizzata un'originale festa a tema Harry Potter in un castello vicino all'ateneo: anche in questo caso si trattava di una serata di beneficenza e si facevano offerte per vincere un appuntamento con altre persone. Lì William offrì 200 sterline (circa 230 euro) per uscire con Kate. Di fronte quel gesto, pare che Kate Middleton rimase tranquilla e composta, anche se provava già un certo interesse verso il principe. Nonostante i ricordi di Laura a questo punto diventino confusi, probabilmente fu proprio a quel primo appuntamento che i due si diedero il primo bacio. Il resto è storia: la relazione divenne pubblica nel 2005, prima della laurea di entrambi, e nel 2010 in seguito a vari alti e bassi arrivò il fidanzamento ufficiale che li ha trasformati in una delle coppie reali più amate di tutti i tempi.