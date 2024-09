In vendita l’appartamento universitario di William e Kate: costa oltre un milione di sterline

video suggerito

L'appartamento universitario di William e Kate è in vendita (o almeno una casa identica nello stesso complesso immobiliare): ecco per quale motivo costa una fortuna.

A cura di Valeria Paglionico

Era il 2001 quando il principe William e Kate Middleton si iscrissero inconsapevolmente alla stessa università, la St. Andrews, in Scozia, ma all'epoca non avrebbero mai immaginato che di lì a poco la loro vita sarebbe cambiata. Dopo un lungo periodo da amici, capirono poi di essere fatti l'uno per l'altra, anche se inizialmente preferirono tenere la relazione lontana dai riflettori. Il resto è leggenda e ad oggi sono tra le coppie più amate e longeve della storia contemporanea. In quanti sanno che durante gli anni universitari vissero insieme ad altri coinquilini in un appartamento a St. Andrews? Oggi una casa nello stesso complesso immobiliare è stata messa in vendita e il suo prezzo è da capogiro.

Dove si trova l'appartamento universitario di William e Kate

Prima di ufficializzare la loro relazione (e fare le presentazioni formali in famiglia), William e Kate avevano cominciato a convivere in un appartamento nella cittadina di St. Andrews, nei pressi dell'università. Certo, condividevano la casa con alcuni colleghi, ma ebbero l'ennesima prova di essere legatissimi e affiatati. Dove si trovava l'immobile? Al 13A di Hope Street, dove sorge un elegante complesso di casette a schiera in stile georgiano. Ognuna di loro conta 4 camere da letto con interni lussuosamente arredati, 2 bagni, una cucina con doppia zona living e un giardino con pareti in pietra, cortile pavimentata e stufa in legno (essenziale per sfruttare gli spazi aperti anche in inverno). William e Kate occupavano un piano terra e pagavano 100 sterline a settimana per l'affitto.

Il complesso immobiliare a Hope Steet (foto di Rettie St. Andrews)

Quanto costa una casa nello stesso complesso immobiliare

Oggi una delle case al piano terra che sorgono nel noto complesso residenziale (per la precisione al numero 3B) è stata messa in vendita dall'agenzia immobiliare Rettie St. Andrews, il suo prezzo? 1,275 milioni di sterline (oltre 1,5 milioni di euro).

Uno dei salotti della casa in vendita (foto di Rettie St. Andrews)

George Lorimer, direttore dell'agenzia che si sta occupando della proprietà, ha spiegato per quale motivo il valore degli appartamenti è aumentato in modo spropositato nel giro di un ventennio: ad oggi le abitazioni a St. Andrews, per la precisione quelle a Hope Street, sono richiestissime sia per la vicinanza all'università che alla nota "Royal connection", tanto che la cittadina è diventata tra le più costose della Scozia. Ad accrescerne la fama, anche la serie tv The Crown, che nell'ultima stagione aveva mostrato i suoi protagonisti proprio al numero 3B di Hope Street.

Uno dei terrazzini della casa in vendita (foto di Rettie St. Andrews)