I nomi falsi usati dal principe William e Kate Middleton per passare inosservati Il principe William e Kate Middleton utilizzerebbero regolarmente dei nomi "falsi", il motivo? Provare ad avere una vita "normale".

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton e il principe William

Essere tra i membri di una famiglia reale tanto in vista come quella britannica ha numerosissimi lati positivi ma anche diversi "contro" che spesso vengono sottovalutati. Quando si è tra gli eredi al trono, mantenere una certa privacy diventa praticamente impossibile, tanto che ogni volta che si esce di casa si finisce sulle prime pagine dei giornali. Il principe William e Kate Middleton lo sanno bene, basti pensare al fatto che la principessa ha dovuto rivelare della sua recente malattia con un video ufficiale dopo che per settimane i tabloid avevano ipotizzato ogni genere di gossip. Per provare a "nascondersi" dagli occhi indiscreti i due hanno però ideato un trick davvero originale: utilizzare dei nomi falsi quando fanno delle prenotazioni.

Perché William e Kate utilizzano dei nomi "falsi"

William e Kate sono i Royals inglesi che forse più di tutti desiderano una "vita normale" sia per loro che per i figli George, Charlotte e Louis ma non sempre è facile trasformare in realtà questo "sogno". Non sorprende, dunque, che abbiano deciso di utilizzare dei nomi falsi per prenotare cene romantiche al ristorante o vacanze di famiglia. Se utilizzassero i loro veri appellativi, infatti, creerebbero non poco clamore, richiamando l'attenzione non solo dei sudditi ma anche dei paparazzi, il risultato? Una semplice uscita si trasformerebbe in una infinita fonte di stress. Certo, una volta arrivati non risulta difficile riconoscerli, ma evitare di annunciarsi in anticipo riduce notevolmente la folla di curiosi.

Come fanno chiamare i principi inglesi per passare inosservati

William è sempre stato abituato alla notorietà e, come rivelato dall'esperto reale Robert Jobson nel suo recente libro, ai tempi dell'università si faceva chiamare Steve nel tentativo di passare inosservato. Agli albori della storia d'amore con Kate, invece, prenotava cene e hotel usando i falsi nomi Mr. e Mrs. Smith (cognome molto diffuso in Gran Bretagna ma anche un chiaro riferimento al film che aveva fatto innamorare Brad Pitt e Angelina Jolie). Come raccontato dal giornalista Andrew Morton, invece, durante una vacanza da fidanzati alle Seychelles organizzata dopo l'improvvisa rottura i due si fecero chiamare Martine e Rose Middleton. Per garantire il loro anonimato con guardie del corpo e addetti alla sicurezza, invece, usavano i nomi Danny Collins e Daphne Clark. Insomma, la vita da Royals sembra un sogno dall'esterno ma la verità è che nasconde moltissime "ombre" che in molti non sarebbero in grado di affrontare.