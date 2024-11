video suggerito

Come la principessa Charlotte è diventata la più cool della Royal Family La principessa Charlotte ha solo 9 anni ma si è già distinta spesso per eleganza e stile trendy. Come ha fatto da diventare la più cool della Royal Family? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica è tra le più in vista al mondo, tanto che ogni apparizione pubblica riesce sempre a destare un certo scalpore. I principi del Galles, in particolare, vengono considerati il futuro della monarchia e non sorprende che tutto ciò che fanno finisca al centro dell'attenzione dei media. Certo, nell'ultimo anno hanno ridotto drasticamente gli impegni ufficiali a causa della malattia di Kate Middleton ma, nonostante ciò, si è continuato a parlare di loro. Se da un lato il principino George si starebbe preparando per diventare un perfetto re d'Inghilterra, la sorellina Charlotte sarebbe stata eletta la più cool della famiglia.

La principessa Charlotte conquista tutti con la sua impertinenza e il suo stile cool

La principessa Charlotte potrà anche avere solo 9 anni ma è già una star che sembra essere destinata a fare concorrenza a mamma Kate nel settore fashion. Secondo i sudditi inglesi, infatti, è lei la reale più cool di casa Windsor. A conquistare il cuore dei fan non sono stati solo i suoi look impeccabile ma anche la sua personalità impertinente, la sua dolce attenzione verso i fratelli, le sue espressioni smorfiose e la sua bellezza che ricorda sia Lady Diana che la regina Elisabetta. Insomma, di sicuro la piccola Charlotte rimarrà ancora a lungo una delle icone di casa Windsor ma in quanti sanno come è possibile che fin da piccolissima sia diventata apprezzatissima in fatto di stile?

Trooping the Colour

I look iconici della piccola Charlotte

Camicetta bianca con le ruches nel video con la famiglia, top scintillante al concerto di Taylor Swift e abitino a pois abbinato a dei maxi occhiali da sole con montatura pink a Wimbledon: i look di Charlotte vengono sempre curati nei minimi dettagli, facendola apparire regale ma allo stesso tempo sbarazzina, elegante ma super trendy. Coat dress come quelli di mamma Kate vengono alternati a maglie da calcio coordinate a quelle del fratello, dando prova del suo stile incredibilmente fresco e versatile. A completare il tutto non mancano mai le acconciature intrecciate, capaci di aggiungere un ulteriore tocco bon-ton alla sua immagine. Scommettiamo che un giorno la piccola Charlotte prenderà il posto della madre in qualità di icona fashion internazionale?

Charlotte in un ritratto di famiglia