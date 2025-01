Qual è l’originale talento che la principessa Charlotte ha ereditato da Elisabetta II

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è da sempre amatissima in tutto il mondo e non sorprende che siano molti i fan alla continua ricerca di nuove indiscrezioni che la riguardano. I figli di William e Kate Middleton, in particolare, sono tra le "teste coronate" che attirano maggiormente le attenzioni dei media internazionali e il motivo è molto semplice: oltre a rappresentare il futuro della monarchia, incantano anche tutti con la loro dolcezza. La principessina Charlotte è l'unica femminuccia e probabilmente un giorno diventerà un'icona proprio come la mamma, anche se al momento sembra ispirarsi a un'altra grande donna di corte, la compianta regina Elisabetta II.

Il talento nascosto di Charlotte

La principessa Charlotte sta crescendo e, come ha dimostrato durante la recente apparizione pubblica alla messa di Natale, giorno dopo giorno diventa sempre più trendy. Il dettaglio che in molti hanno notato, però, è un altro: somiglia in modo impressionante alla bisnonna, la regina Elisabetta II. Non si tratterebbe solo di una questione estetica ma anche di carattere: stando alle indiscrezioni trapelate da fonti vicine alla famiglia reale, la bimba avrebbe ereditato dalla sovrana un talento molto particolare. Così come la bisnonna, la figlia di William e Kate vanterebbe una simpatia unica e riuscirebbe a imitare alla perfezione delle figure di spicco dello spettacolo e della scena pubblica.

La principessa Charlotte come Elisabetta II

A rivelare l'informazione è stato l'autore reale Phil Dampier, secondo il quale la piccola Charlotte si sarebbe servita di questa dote ai pranzi e alle cene natalizie per intrattenere i commensali presenti a Sandringham. Stessa cosa veniva fatta dalla regina Elisabetta, che amava allietare i banchetti reali con le sue imitazioni dei politici più in vista del momento, dai Presidenti degli Stati Uniti all'ex leader russo Boris Eltsin. Oltre al senso dell'umorismo, la bimba avrebbe ereditato dalla bisnonna anche la maturità e il senso del dovere, basti pensare al fatto che ha sempre "strigliato" i fratelli Louis e George quando hanno trasgredito il protocollo in pubblico. Insomma, a quanto pare buon sangue non mente: Charlotte da grande diventerà iconica come The Queen?