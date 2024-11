video suggerito

George e Charlotte come Lady Diana: qual è il tratto distintivo che hanno ereditato dalla principessa Il principe William e i suoi figli George e Charlotte hanno ereditato un preciso tratto estetico di Lady Diana: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Lady Diana ha perso la vita nel 1994 in un drammatico incidente a Parigi ma, nonostante ciò, continua a essere amatissima. È stata definita icona di stile, principessa gentile e donna iper emancipata, ha dimostrato che è possibile ribellarsi ai rigidi dettami reali senza perdere l'eleganza e il sostegno dei sudditi. Non sorprende, dunque, che ancora oggi si parli ancora spesso di lei, tanto che addirittura in moltissimi vanno alla ricerca dei suoi tratti distintivi nei volti di figli e nipoti. Qual è il dettaglio estetico che il principe William e i piccoli George e Charlotte hanno ereditato proprio da lei?

Cos'è lo "Spencer state"

La famiglia Spencer ha sempre avuto un patrimonio genetico molto ricco, tanto che la stessa Lady D. ha avuto uno dei visi più riconoscibili al mondo. Nel momento in cui nel 1982 nacque William, in molti si chiesero come sarebbe stato da grande: oggi quel giorno è arrivato ed è evidente che somiglia sempre di più alla mamma. Ha ereditato i suoi capelli biondi, la sua mascella pronunciata e soprattutto il suo sguardo penetrante e intenso capace di far "crollare" chiunque. Quest'ultimo è stato definito dai fan "Spencer stare" e fa rifermento all'espressione assunta dagli attori quando recitano intensamente, ovvero con le sopracciglia abbassate e il viso fiero.

La Spencer stare

La somiglianza tra Lady Diana e i suoi nipoti

C'è inoltre un altro dettaglio che non è passato inosservato ai fan della Royal Family inglese: man mano che i principini George e Charlotte crescono, diventa sempre più evidente la loro somiglianza con Lady Diana. I due piccoli di casa Windsor hanno ereditato lo "Spencer stare", l'iconico sguardo penetrante della principessa che rivelano a ogni apparizione pubblica, dall'incoronazione di Re Carlo III agli eventi natalizi. Insomma, è chiaro che Lady D. non verrà mai dimenticata: nonostante siano passati decenni dalla sua scomparsa, continua a vivere negli occhi dei suoi eredi, dal primogenito ai nipotini che non ha mai conosciuto.

Lady Diana e il principe George