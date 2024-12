La “strategia” usata da Lady Diana per gestire i paparazzi

video suggerito

Valeria Paglionico

Lady Diana è rimasta nel cuore di tutti, anche se sono passati più di 20 anni dalla sua tragica morte nel tunnel di Parigi. Principessa moderna, icona di stile, donna emancipata e "ribelle" che è riuscita a tenere testa alla Royal Family: la compianta principessa verrà ricordata per sempre come un esempio di gentilezza e di contemporaneità. Ancora oggi sono moltissimi coloro che vanno alla ricerca di ogni tipo di indiscrezioni che la riguarda, l'ultima arrivata? È stata scoperta la strategia che usava per fuggire dai paparazzi, soprattutto quando dopo il divorzio da Carlo non ebbe più avuto la "protezione" di corte.

L'ossessione dei paparazzi nei confronti di Lady Diana

La vita di Diana è stata segnata in modo evidente dall'ossessione che i paparazzi hanno sempre avuto nei suoi confronti. In un'epoca in cui non esistevano i social, veniva letteralmente inseguita ogni volta che appariva in pubblico, soprattutto dopo l'addio a Carlo (e la conseguente perdita della "protezione" reale), basti pensare al fatto che ha perso la vita proprio mentre l'auto in cui viaggiava provava a schivare i fotografi. La cosa che in pochi sanno è che, nonostante il drammatico epilogo, la principessa aveva ideato dei trucchi infallibili per essere lasciata in pace e concedersi un po' di privacy.

I "trucchi" usati dalla principessa

Nella biografia reale firmata da Sally Bedell Smith si racconta che Lady D. avesse "un'astuzia naturale, usava false piste per confondere i suoi inseguitori". Insieme al team che si occupava della sua sicurezza, la principessa diceva cose tipo: "Se mi lasciate sola per tutta la settimana, mercoledì mattina verrò sulla spiaggia dell'isola e potrete scattare qualche foto". Alla fine rispettava sempre le promesse, a prova del fatto che intendeva gestire con rispetto e gentilezza le relazioni coi media. È passato alla storia, inoltre, lo scherzo fatto ad alcuni di paparazzi all'hotel Arlberg sulle Alpi austriache, dove propose a due turiste della sua stessa età e della sua stessa taglia di indossare gli stessi vestiti, così da ingannare i presenti. Insomma, Diana era dotata di grande ironia: anche nelle situazioni più difficili non perse mai il desiderio di scherzare.