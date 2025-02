Meghan Markle indossa la famosa felpa viola di Lady Diana con la scritta Northwestern

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Meghan Markle non ha mai conosciuto la principessa Diana, non di persona: ma ha di certo imparato ad amarla attraverso i racconti di suo marito, il principe Harry, che a lei era legatissimo. Lui era solo un bambino quando lady D è prematuramente scomparsa, in quel maledetto incidente automobilistico. Anche per questo ha fatto molto effetto vedere la duchessa indossare uno dei capi di abbigliamento preferiti della defunta principessa.

Meghan Markle come lady Diana

Lady Diana era una donna dallo stile unico e iconico, ancora oggi fonte di ispirazione e passato alla storia: era elegantissima sempre, sofisticata, indossava spesso giacche, tailleur, abiti bon ton, cappellini. E come dimenticare il revenge dress che ha segnato la sua svolta audace, quella svolta che ha in qualche modo fatto da spartiacque tra la sua vita accanto a Carlo e quella iniziata con la loro separazione, annunciata nel 1992. In quegli anni lo stile della principessa si fece più casual: non aveva paura di farsi vedere in vesti decisamente meno "principesche", sportive, all'insegna dell'assoluta comodità.

Uno dei must have del suo guardaroba in quegli anni erano le maxi felpe oversize, che andavano molto di moda negli anni Novanta e che sono tornate prepotentemente alla ribalta oggi: i maglioni larghi, con i loghi delle università o le scritte in stampatello. Quello stile più accessibile e alla portata di tutti era un modo per comunicare la sua vicinanza alle persone: lontana dal rigore imposto dal Palazzo, si riappropriò del dono della semplicità, che è ciò che l'ha fatta rimanere nel cuori della gente comune, della gente normale, del popolo. La duchessa del Sussex ha indossato proprio una felpa identica a quella indossata da Diana Spencer nel 1996 (l'anno prima della sua morte).

Felpa Northwestern

Le era stata regalata durante una visita al campus di Evanston dell'istituto, dove si era recata per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. La duchessa l'ha sfoggiata nelle Instagram Stories: è da poco sbarcata sul social con un profilo personale tutto suo e si è mostrata con l'iconica felpa viola della Northwestern University. È proprio lì, nell'istituto dell'Illinois, che ha studiato. Ma sicuramente c'è di più, a questo tributo ai suoi anni universitari: è anche un cenno in ricordo della principessa. Oggi modelli simili del maglione originale sono in vendita su siti come Etsy ed eBay, chiamati proprio "Felpa della Principessa Diana".