La principessa Charlotte per la prima volta a Wimbledon: è una lady con occhiali da sole e trecce Ieri pomeriggio si è tenuta la finale del torneo di Wimbledon e tra gli spalti c’era anche la principessa Charlotte. Per il debutto all’atteso evento ha “imitato” mamma Kate Middleton con abito bon-ton e occhiali da sole.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio l'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra ha ospitato la finale maschile del torneo di Wimbledon che visto trionfare Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic. Tra gli spalti del prestigioso appuntamento sportivo non potevano mancare i rappresentanti della Royal Family inglese, che come da tradizione hanno assistito al match direttamente dalle prime file accanto a una miriade di star di fama internazionale. Se da un lato Kate Middleton può essere considerata una "veterana" dell'evento, tanto da potersi permettere anche di stravolgere il dress code, per la figlia Charlotte si è trattato di un debutto: ecco cosa ha indossato la principessa per la sua prima volta a una partita di Wimbledon.

Il look floreale di Charlotte a Wimbledon

Kate Middleton e il principe William hanno partecipato alla finale maschile di Wimbledon e hanno pensato bene di farlo in compagnia dei primi due figli, George e Charlotte. Per il primogenito si tratta della seconda volta al torneo (al quale aveva già preso parte l'anno scorso), mentre per la principessa è un vero e proprio debutto.

George e Charlotte a Wimbledon

Il piccolo Louis, invece, è stato lasciato a casa, visto che la tenera età non gli permette ancora di presenziare a un evento tanto prestigioso. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stata soprattutto la secondogenita di casa Windsor, apparsa elegantissima in un adorabile abito floreale sui toni del bianco e azzurro. Si tratta di un modello firmato dal designer spagnolo Friki, ha la gonna midi a ruota, le ruches sulle maniche e un elastico in vita che lo rende ancora più trendy.

Charlotte in Friki

Charlotte con ballerine da principessa

A completare il look della principessina inglese non sono mancati degli ulteriori accessori all'insegna del bon-ton. Charlotte ha abbinato l'abito a fiori a un paio di ballerine bianche, modello Mary Jane, di Papouelli Shoes e a un cardigan total white di Reiss che le ha permesso di proteggersi dal fresco. Ha poi "imitato" mamma Kate con degli occhiali da sole scuri, per la precisione un modello con la montatura tonda color salmone di Leo Sun Kids. Il dettaglio che ha fatto la differenza? L'acconciatura: un adorabile mezzo raccolto con due trecce incrociate tenute insieme da un nastro celeste. Insomma, Charlotte sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più elegante e sofisticata, dando prova di essere una principessa nata.