L’incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra, dove vederla in tv e streaming L’incoronazione di Re Carlo III andrà in onda in diretta tv e streaming sabato 6 maggio dall’Abbazia di Westmister: come seguirla su Rai, Mediaset e Real Time.

A cura di Redazione Spettacolo

L’incoronazione di Re Carlo III andrà in onda in diretta tv e streaming nel giorno sabato 6 maggio dall’Abbazia di Westmister. Nell'anno nel 70esimo anniversario dell'incoronazione di sua madre la Regina Elisabetta, suo figlio Carlo si appresta a diventare sovrano d'Inghilterra. William e Kate in prima fila, la Regina consorte Camilla Parker Bowles al suo fianco. Harry sarà presente senza Meghan Markle, rimasta in America per il compleanno del figlio Archie, che compie quattro anni essendo nato il 6 maggio 2019.

L'incoronazione di Re Carlo III in tv su Rai, Mediaset e Real Time

Su Rai 1 dalle 10.30 con uno speciale Tg1 in onda fino alle 11.30. Su Rete 4 dalle 10.55 con lo speciale Tg4 Il giorno di Carlo con tanti ospiti, tra i quali Umberto Brindani e Antonio Caprarica. Al momento Tg La7 non ha annunciato nessuna edizione speciale sull'evento, mentre su Real Time canale 31 di Discovery la diretta dell’incoronazione di Re Carlo III comincia alle 8.30 con la diretta dall’Abbazia di Westminster, disponibile anche in streaming su Discovery+. Conduce Francesco Vicario e Flavia Cercato, insieme a Federica Brunini e Luca Bianchini. Mercoledì 10 alle 21.20, gli verrà poi dedicato uno speciale a tutto tondoIl vero volto di Re Carlo III, nel quale si attraverserà la sua figura di monarca in rapporto a Elisabetta II e a ciò che lo aspetta nel comando del Paese.

La diretta anche su Pluto Tv

Sabato 6 maggio dalle 11.00 alle 15.00 su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – verrà trasmessa in diretta sul canale Euronews la cerimonia di incoronazione del nuovo Re d’Inghilterra Carlo III e della Regina Consorte Camilla. Al termine della celebrazione, il Re e la Regina insieme alla famiglia Reale saranno protagonisti della "Processione dell'Incoronazione" dalla chiesa di Westminster Abbey a Buckingham Palace. Pluto TV seguirà la cerimonia fino ai suoi ultimi istanti, fino all’arrivo dei Reali a Palazzo, dove si affacceranno dal famoso balcone centrale per salutare i sudditi come nuovi Re e regina d’Inghilterra.

Il primo speciale: Harry e Meghan – Una ferita aperta

Il primo speciale andato in onda su Real time mercoledì 3 maggio alle 21:20 aveva come titolo Harry e Meghan: Una Ferita Aperta. Dal titolo stesso, il contenuto: la scissione dalla famiglia reale di Harry e Meghan, che continuano ad essere la loro spina nel fianco, raccontata nel dettaglio attraverso la versione dei fatti dei duchi di Sussex e materiale inedito, come interviste e dichiarazioni capaci di accendere l’interesse della stampa e dell’opinione pubblica. Anni di tensioni e incomprensioni, con nuove testimonianze e rivelazioni, in quella che è una spaccatura netta che fatica a sanarsi nonostante qualche tentativo di riconciliazione. Non a caso, all'incoronazione di Re Carlo III parteciperà solo Harry, mentre sua moglie Meghan Markle continua a risultare assente tra le panche poste in prima fila nell'abbazia di Westmister.

Il secondo speciale: Il Vero Volto di Re Carlo III

Mercoledì 10 maggio alle 21:20 andrà in onda invece il secondo speciale, postumo l'incoronazione, dal titolo Il Vero Volto di Re Carlo III, un mix tra vita pubblica e privata per tracciare il profilo del nuovo leader della corona inglese. Carlo diviso tra il confronto con la madre Elisabetta II e lo slancio necessario che gli viene richiesto per illuminare la monarchia inglese rendendola più in sintonia con lo spirito dei tempi. Una sfida per il Sovrano verso un futuro ancora molto incerto, soprattutto tra i corridoi di Palazzo. Sia Harry e Meghan: Una Ferita Aperta sia Il Vero Volto di Re Carlo III saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.