L’italiana Giovanna Molinari invitata al party per l’incoronazione di Carlo, perché potrà esserci Ci sarà anche l’italiana Giovanna Molinari, manager originaria di Matera, al Garden party che precederà l’incoronazione di re Carlo. A invitarla è stato il duca di Glouchester.

A cura di Stefania Rocco

L’italiana Giovanna Molinari, manager originaria di Matera, parteciperà al Garden party che precederà l’incoronazione di re Carlo. Dipendente della Crown Agents, società che fornisce assistenza nell’acquisto di beni e servizi ai governi e alle organizzazioni di tutto il mondo, Giovanna ha ricevuto il prestigioso invito direttamente da Richard Windsor, duca di Glouchester. L’uomo, membro della famiglia reale britannica, è anche il proprietario della società per la quale Molinari lavora da 7 anni con il ruolo di Head of health Supply Chain-Global Health (è tra i dirigenti del settore sanitario).

Chi è Giovanna Molinari

Laureata in Lingue all’Orientale di Napoli, Molinari ha studiato il cinese e l’inglese. Dopo la laurea, decide di trasferirsi in Inghilterra. Quella scelta avrebbe dato l’inizio alla catena di eventi che le consentirà di essere una tra i pochissimi italiani a partecipare al Garden party che precederà l’incoronazione di re Carlo.

Perché Giovanna Molinari è stata invitata al Garden party

“Ho ricevuto la comunicazione del team esecutivo a fine febbraio. Il duca e la duchessa di Gloucester sono stati estremamente gentili ad invitare quattro di noi ad un evento così raro”, ha raccontato emozionata la donna al Corriere, “La nomina mi è stata riconosciuta ‘for going above and beyond’ (per la capacità di andare oltre, ndr). Mi sono commossa. Non me l’aspettavo per niente. Non solo i colleghi mi hanno dimostrato grande stima e rispetto per il mio lavoro, ma sono anche fiera di lavorare per una società come Crown Agents, dove ogni diversità è considerato un vero valore. L’invito personale cartaceo con tutte le indicazioni sull’evento è molto tradizionale, l’ho ricevuto per posta il 3 aprile”.