Come si svolgerà la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III: il programma dettagliato Dalla processione da Buckingham Palace all’Abbazia di Westminster, passando per le 5 fasi del servizio, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III d’Inghilterra in programma il 6 maggio a Londra.

A cura di Ida Artiaco

Sale l'attesa per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III d'Inghilterra e della Regina consorte, Camilla, in programma il 6 maggio all'Abbazia di Westminster a Londra.

Gli occhi del mondo saranno puntati sulla City dovo si svolgerà l'evento: l'ultima volta che si è svolta una cerimonia del genere era il 1953, quando sul trono salì la Regina Elisabetta, morta lo scorso settembre. Ecco, allora, la guida completa all'atteso evento istituzionale e religioso con i suoi tradizionali rituali, alcuni dei quali risalgono a oltre mille anni fa.

Le celebrazioni formali inizieranno con una processione da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster: i curiosi potranno sistemarsi lungo il percorso transennato a partire dalle 6 del mattino di sabato 6 maggio, ora locale, le 7 in Italia. Si ricordi che l'evento sarà trasmesso in diretta tv anche nel nostro Paese.

La processione da Buckingham Palace a Westminster

Il corteo partirà da Buckingham Palace spostandosi lungo The Mall, l'ampio viale che unisce da ovest a est il palazzo reale all'Admiralty Arch, fino a Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street prima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary e raggiungere la Great West Door dell'Abbazia di Westminster.

L’interno dell’Abbazia di Westminster.

A differenza della madre, la Regina Elisabetta, il Re Carlo e la Regina consorte avanzeranno lungo il corteo all'interno della carrozza Diamond Jubilee invece che nella più datata, e più scomoda, Golden State. La processione dovrebbe arrivare all'abbazia di Westminster poco prima delle 11:00 ora locale (le 10:00 in Italia), con il re che probabilmente indosserà l'uniforme militare invece dei più tradizionali calzoni e calze di seta indossati dai sovrani prima di lui.

Cosa succederà all'interno dell'Abbazia di Westminster

Re Carlo a quel punto entrerà dalla Grande Porta Ovest all'interno dell'abbazia e procederà attraverso la navata fino a raggiungere lo spazio centrale. La cerimonia dovrebbe iniziare alle 11:00 (ora locale) e sarà scandita da musiche scelte dal Re con 12 brani commissionati, tra cui uno di Andrew Lloyd Webber, e musica greco-ortodossa in memoria del padre del re, il principe Filippo.

Il nipote di Carlo, il principe George, sarà tra i paggi, insieme ai nipoti di Camilla, Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy. Alcuni di coloro che prendernno parte alla processione porteranno i regalia, cioè le insegne regali, tra cui la corona, il globo e lo scettro, davanti al Re.

Le fasi e la durata della cerimonia

Seguiranno poi le cinque fasi del servizio, che dovrebbe durare poco meno di due ore. Nella prima fase, di "riconoscimento", Re Carlo sarà presentato al "popolo", una tradizione che risale all'epoca anglosassone.

In piedi accanto alla sedia dell'incoronazione (Coronation chair), che risale a circa 700 anni fa e su cui sono stati incoronati un totale di 26 monarchi, l'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, proclamerà Carlo "re indiscusso" prima di chiedere alla congregazione di mostrare il loro omaggio e servizio.

Il trono dell’incoronazione.

La seconda fase è quella del giuramento. Sempre l'arcivescovo di Canterbury chiederà a Carlo di confermare che sosterrà la legge e la Chiesa d'Inghilterra durante il suo regno. Il Re, a sua volta, metterà le mani sul Vangelo e si impegnerà ad "adempiere e mantenere" quelle promesse. Re Carlo potrebbe aggiungere alcune parole per riconoscere le molteplici fedi osservate in Gran Bretagna, anche se questo probabilmente non farà parte del giuramento stesso e non è stato confermato.

Nella terza fase, ci sarà l'unzione. Il Re siederà sulla sedia dell'incoronazione per essere unto, sottolineando lo status spirituale del sovrano che è anche il capo della Chiesa d'Inghilterra. L'arcivescovo verserà olio speciale dall'ampolla – una fiaschetta d'oro – sul cucchiaio dell'incoronazione prima di ungere il Re creando con le mani la forma di croce sulla testa, sul petto e sulle mani.

All'unzione, seguirà la fase dell'investitura, che è il momento culminante di tutta la cerimonia: a questo punto il Re indosserà la corona di Sant'Edoardo per la prima e unica volta nella sua vita. Verranno suonate le trombe e saranno sparate a salve le pistole in tutto il Regno Unito.

La quinta e ultima fase sarà quella dell'intronizzazione. Il Re salirà sul trono e gli sarà reso omaggio dal suo primogenito ed erede al trono, il principe William.

Cosa farà la Regina consorte

Dopo l'omaggio del principe William al Re, la regina Camilla sarà unta, incoronata e intronizzata con una cerimonia più semplice. Non dovrà prestare giuramento.

Sarà incoronata con la corona della Regina Mary – originariamente realizzata per l'incoronazione insieme a Giorgio V – ma è stata modificata per rimuovere alcuni degli archi.

Il ritorno verso Buckingham Palace

Terminata la cerimonia, il Re e la Regina consorte scenderanno dai troni e probabilmente entreranno nella Cappella di Sant'Edoardo: qui Carlo rimuoverà la corona di Sant'Edoardo e indosserà la corona dello stato imperiale prima di unirsi alla processione fuori dall'abbazia mentre viene suonato l'inno nazionale.

La coppia reale tornerà quindi a Buckingham Palace facendo lo stesso percorso, ma inverso, del mattino, questa volta viaggiando nella Carrozza Golden State. Secondo alcune indiscrezioni, i tre figli del principe di Galles, i principi George e Louis e la principessa Charlotte, si uniranno alla processione con i loro genitori, in una carrozza dietro quella del Re e della Regina. Il corteo dovrebbe durare circa 45 minuti.

I saluti dal balcone del Palazzo reale

È diventata consuetudine dall'incoronazione di Edoardo VII nel 1902 che il nuovo monarca saluti la folla dal balcone di Buckingham Palace. Così sarà anche per Carlo e Camilla. Tuttavia, non è stato ancora confermato quali membri della famiglia reale saranno coinvolti.