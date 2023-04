Chi ci sarà sul balcone con Carlo III dopo l’incoronazione: il primo saluto da re insieme a Camilla Subito dopo la solenne incoronazione, re Carlo III si affaccerà al balcone di Buckingham Palace insieme ai membri senior della famiglia reale: un’immagine che ci dirà molto sul futuro della monarchia.

A cura di Beatrice Manca

Re Carlo e la regina consorte Camilla, foto d’archivio

È uno dei riti più antichi e solenni della monarchia inglese: il primo saluto del re dal balcone di Buckingham Palace. Questo è uno dei momenti più attesi durante i festeggiamenti per l'incoronazione del 6 maggio 2023: dopo essere stato incoronato nell'abbazia di Westminster, re Carlo III si affaccerà dalla balconata per salutare la folla in festa insieme alla moglie Camilla e ai membri senior della famiglia reale. Una tradizione che risale a oltre un secolo fa ma che Carlo III potrebbe rivoluzionare snellendo drasticamente il numero di parenti accanto a sé. Quella sarà un'immagine che passerà alla storia, svelandoci anche le nuove gerarchie all'interno della royal family.

I reali che saranno sul balcone insieme a Carlo III

Per settant'anni Carlo III si è affacciato dalla balconata di Palazzo come principe, accanto alla madre sovrana Elisabetta, ma quest'anno per la prima volta si affaccerà dal balcone in qualità di re per salutare la folla, come previsto dal programma ufficiale. Da Palazzo non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale su chi apparirà con lui, ma si può provare a fare qualche previsione. Oltre alla regina Camilla, è quasi certa la presente del principe di Galles William, in quanto erede al trono, della principessa Kate Middleton e del figlio maggiore, il principe George. Il Mirror ha pubblicato una lista dei 15 royal (mai confermata) che si affacceranno insieme a Carlo: oltre i già citati, compaiono i principini Charlotte e Louis, la principessa Anna (che potrebbe avere un incarico speciale) il vice Ammiraglio sir Tim Laurence, il Principe Edoardo e la moglie Sophie, il Duca di Kent, la principessa Alessandra, il duca e la duchessa di Gloucester. In dubbio la presenza del principe Harry, che arriverà a Londra senza Meghan Markle: dal momento che non è più working member della famiglia reale, è probabile che venga escluso, così come il principe Andrea.

La principessa Anna, Harry e re Carlo III

Il primo saluto di re Carlo III dal balcone di Buckingham Palace

Si tratta di un'usanza nata dall'incoronazione di Edoardo VII nel 1902: il nuovo monarca saluta la folla radunata al The Mall per rinsaldare il legame tra il monarca e il suo popolo. Nel 1953 la regina Elisabetta è stata raggiunta sul balcone da sua madre, dai figli Carlo e Anna e dalla sorella Margaret per guardare il passaggio degli aerei.

Il principe Carlo nel 1968 insieme al resto della famiglia reale

La tradizione è stata mantenuta: l'intera famiglia reale guarderà un passaggio di aerei della durata di sei minuti che coinvolgerà membri dell'esercito, della Royal Navy e della Royal Air Force e che culminerà con un'esibizione delle Frecce Rosse. In quel momento, sul balcone di Buckingham Palace tutto il mondo vedrà il presente, ma soprattutto il futuro, della monarchia inglese.