L’incoronazione ufficiale di Re Carlo III fissata per il 6 maggio prossimo Re Carlo III sarà ufficialmente incoronato sovrano il 6 maggio 2023. La cerimonia si terrà nell’Abbazia di Westminster. Con Carlo vi sarà anche la Regina Consorte Camilla Parker Bowles.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'incoronazione di Re Carlo III avverrà sabato 6 maggio 2023 presso l'Abbazia di Westminster. Alla cerimonia sarà presente anche la Regina Consorte, Camilla Parker Bowles, che sarà incoronata al suo fianco.

Secondo quanto trapelato finora sulla cerimonia, sembra che Re Carlo III sia deciso ad avere una cerimonia veloce e low-cost rispetto a quella di Elisabetta II, avvenuta quasi 70 anni fa. Tra i motivi principali di questa scelta vi sarebbe la preoccupazione per la guerra in Ucraina, il generale aumento dei prezzi per i cittadini, l'inflazione alle stelle e la volontà di dare "un'immagine della monarchia più moderna e moderata".

La stampa internazionale sostiene che la cerimonia sarà notevolmente ridotta e passerà da quasi 4 ore a poco più di un'ora. Anche il dress code sarà più rilassato: banditi i mantelli di ermellino e le tiare.

Carlo III avrebbe inoltre chiesto che il linguaggio della cerimonia venga adattato a un pubblico contemporaneo. Resta invece la lussuosa carrozza di Stato, recentemente restaurata per il giubileo di platino della regina. Il futuro re avrebbe previsto anche un ruolo importante per il figlio William, ora principe del Galles. Il primogenito di Carlo III farà infatti parte del comitato direttivo istituito per la cerimonia.

Non si sa invece quale sarà il ruolo del secondo figlio Harry, che deve ancora consegnare alle stampe un'autobiografia che promette di scuotere la famiglia reale. Camilla sarà incoronata al fianco del marito come Regina Consorte.

Sembra inoltre che Carlo voglia dare un taglio all'elenco dei membri della famiglia reale, che oggi riporta 14 nomi. Il nuovo sovrano vorrebbe ridurre la famiglia a 7: lui, Camilla, William e Kate, la sorella Anna, il fratello Edward e la moglie Sophie. L'erede al trono vorrebbe radiare gli altri dagli emolumenti pubblici.