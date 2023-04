Da Katy Perry a Andrea Bocelli: tutti gli artisti che si esibiranno all’incoronazione di Re Carlo Per il 7 maggio è in programma il mega concerto in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III prevista per il 6 maggio: oltre Andrea Bocelli, si esibiranno sul palco nel castello di Windsor grandi nomi della musica internazionale. Da Katy Perry ai Take That: ecco tutti gli ospiti.

A cura di Gaia Martino

Si avvicina l'incoronazione di Re Carlo III in programma per il 6 maggio 2023 presso l'Abbazia di Westminster, al centro di Londra, dove già la Regina Elisabetta, morta lo scorso settembre, fu a sua volta incoronata nel '53. Camilla prenderà il titolo di Regina, avverrà la Processione del Re seguita dalla Processione dell'Incoronazione. Poi ci sarà il tradizionale saluto ai sudditi dal balcone del palazzo Reale. I festeggiamenti proseguiranno fino all'8 maggio: domenica 7 ci sarà il mega concerto al Castello di Windsor, aperto al pubblico e trasmesso in tv, e vedrà la partecipazione, tra i tanti artisti di fama mondiale, di Andrea Bocelli. Ecco tutti i cantanti che si esibiranno all'evento.

Chi si esibirà al concerto dell'incoronazione di Re Carlo

Il giorno dopo l'incoronazione di Re Carlo è in programma il mega concerto aperto al pubblico nel castello di Windsor. Domenica 7 maggio saliranno sul palco "reale" grandi nomi della musica mondiale. Si legge sul sito RollingStone.it che tra gli ospiti ci saranno i Take That, senza Robbie Williams, Kary Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, Freya Ridings, Sir Bryn Terfel, Alexis Ffrench. Oltre gli artisti ci sarà anche un'orchestra, un coro e la band militare: "Suonare al concerto dell’incoronazione è un’occasione che capita una sola volta nella vita", il commento di Lionel Richie dopo la conferma della partecipazione. "Un grande onore", le parole di Andrea Bocelli. Prima dei sì, Re Carlo, si legge, avrebbe dovuto digerire "no" importanti arrivati da Harry Styles, Ed Sheeran, Adele, Robbie Williams, Elton John e le Spice Girls.

Dove vedere il concerto in tv

Il concerto in programma per il 7 maggio 2023 nel castello di Windsor sarà prodotto dalla BBC Studios Productions e sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali inglesi BBC One, BBC iPlayer, BBC Radio 2 e BBC Sounds.