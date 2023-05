Lady Louise Windsor all’incoronazione: la nipote di re Carlo vestita di fiori sul balcone Dopo l’incoronazione, la famiglia reale si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace: non è passata inosservata lady Louise, elegantissima in un abito a fiori.

A cura di Beatrice Manca

Carlo III e la moglie Camilla sono stati incoronati re e regina con una solenne cerimonia all'abbazia di Westminster. Al termine del lungo rito, la royal family è tornata a Buckingham Palace per il momento più atteso: il saluto dal balcone, dove la famiglia reale inglese è apparsa al gran completo con tutti i nipoti, ma senza il principe Harry. Qui però a rubare la scena è stata lady Louise Windsor, apparsa sul balcone con un abito a fiori. Chi è l'elegantissima royal?

Louise Windsor all'incoronazione vestita di fiori

Tra gli invitati alla cerimonia di incoronazione non è passata inosservata lady Louise Windsor, la figlia del principe Edoardo e di Sophie di Wessex. Suo padre è il fratello minore nel re, il che la rende di diritto una dei membri più importanti della famiglia reale, tanto da meritare un posto sul balcone al termine della cerimonia. Non solo: era molto affezionati alla nonna regina, Elisabetta II, con qui condivideva la passione per i cavalli.

Lady Louise Windsor, Sophie di Sussex, Kate Middleton e il principe William sul balcone

Louise Windsor oggi ha 19 anni e sembra già la prossima icona di stile della royal family. Per l'incoronazione ha scelto un abito bianca con una stampa di fiori azzurri firmato Suzannah London (uno dei brand preferiti da Kate Middleton). Il look era completato da scarpe scamosciate con cinturino e da un cappello a tesa larga azzurro di Jane Taylor.

Louise Windsor in Suzannah London

Il look in qualche modo rompe le regole reali: l'iris infatti non è uno dei fiori tradizionalmente associati alla corona, a differenza della rosa (che rappresenta l'Inghilterra) del cardo (per la Scozia) del narciso (per il Galles) e del trifoglio (Irlanda del Nord). Louise non ha mai preso il titolo nobiliare a cui avrebbe diritto per nascita, preferendo studiare e lavorare come tutte le sue coetanee senza le responsabilità di un ruolo istituzionale.