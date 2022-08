La nipote della regina Elisabetta che lavora come cassiera: la scelta di lady Louise Windsor Si dice che lady Louise Windsor sia la nipote preferita di Elisabetta II: di certo la regina approverebbe la decisione di lavorare in attesa di iniziare il college (lo stesso di William e Kate!)

A cura di Beatrice Manca

La famiglia reale inglese torna a far parlare di sé e stavolta non c'entrano Kate Middleton né Meghan Markle. Tutti i tabloid sono rapiti da lady Louise Windsor, la nipote diciottenne della regina Elisabetta: eccellente cavallerizza, discreta e riservata, ha scelto di non usare il titolo di Altezza Reale. Anzi, al contrario, le sue scelte di vita sono simili a quelle di molte coetanee: in attesa di iniziare il college ha passato l'estate…lavorando. Altro che yatch e battute di caccia: lady Louise ha trovato un impiego in un centro di giardinaggio, dividendosi tra la cassa e la cura delle piante.

Lady Louise ha lavorato tutta l'estate (per il salario minimo)

Si dice spesso che la figlia del principe Edoardo, il fratello più giovane di Carlo, sia la preferita della regina Elisabetta: nonna e nipote condividono la passione per i cavalli e per la vita di campagna. Non solo: entrambe sono donne pratiche e attente al risparmio. La contessa di Wessex Sophie Rhys-Jones ha cresciuto la figlia Louise nel modo più normale possibile, abituandola all'idea che un giorno dovrà lavorare per vivere. E lei non se l'è fatto ripetere due volte: ha accettato un lavoro in un centro di giardinaggio senza troppo clamore. Durante le settimane di lavoro non ha ottenuto nessun trattamento di favore, secondo il Sun lady Louise ha ricevuto il salario minimo previsto per legge, circa 6,83 sterline all'ora.

Sophie di Wessex con i figli James e Louise

Lady Louise studierà nella stessa università di William e Kate

Adesso, però, è tempo di fare i bagagli e partire per il college: i Wessex hanno annunciato che la figlia ha ricevuto i risultati finali degli esami e che ha scelto di studiare Inglese alla St. Andrews University in Scozia. Si tratta dello stesso college dove hanno studiato il principe William, cugino di primo grado, e Kate Middleton. Proprio lì i due si sono sconosciuti e hanno iniziato a frequentarsi, conservando ottimi ricordi degli anni passati in Scozia. A prescindere da cosa sceglierà di fare in futuro, lady Louise ha già conquistato un posto speciale nel cuore degli inglesi!