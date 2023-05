La principessa Anna contro re Carlo III: cosa sta succedendo a pochi giorni dall’incoronazione A pochi giorni dall’incoronazione di re Carlo III la principessa Anna, sorella del sovrano, si è scagliata contro il fratello: ecco cosa sta accadendo a corte.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e tutto sembra essere pronto per rendere l'evento memorabile, dagli abiti dal significato simbolico che indosserà il sovrano sul trono alla preziosa corona che avevamo già visto sul capo di Elisabetta II. A rendere il tutto ancora più speciale saranno gli invitati, primi tra tutti i Royals, che naturalmente avranno un posto riservato tra le prime file della Westminster Abbey, dal principe Harry a William e Kate con i figli. Tra loro ci sarà anche la principessa Anna, la sorella del monarca, che proprio nelle ultime ore ha espresso la sua indignazione, spiegando il motivo per cui non sostiene affatto le scelte del fratello.

Le parole della principessa Anna

A poche ore dall'incoronazione del 6 maggio potevano mai mancare le polemiche? Assolutamente no e la cosa particolare è che provengono proprio dall'interno della famiglia reale. La principessa Anna ha rilasciato un'intervista alla tv canadese Cbc ed è stata tutt'altro che accondiscendente nei confronti del fratello Carlo. Da sempre viene considerata una donna forte, risoluta, carismatica e anche questa volta non ha esitato a rivelare il suo caratterino. Interrogata a proposito della monarchia "più snella" voluta dal fratello, ha ribattuto con queste parole: "Non credo sia una buona idea. Carlo non cambierà per il suo nuovo ruolo, anche perché si è a lungo esercitato". Ha inoltre parlato dei Paesi del Commonwealth, attualmente legati ancora Gran Bretagna: a loro ha riconosciuto il diritto di dibattere su un possibile passaggio dalla monarchia alla repubblica, anche se il cambiamento rischia di fagli perdere la stabilità a lungo termine offerta dalla corona.

Re Carlo e la sorella Anna

Il ruolo della principessa Anna all'incoronazione

Che ruolo avrà la principessa Anna all'incoronazione? Naturalmente di primo piano, visto che è la sorella del nuovo sovrano, seconda figlia di Elisabetta II e del principe Filippo. Se da un lato il piccolo George sarà tra i paggetti della processione a Westminster, a lei è stata assegnata una posizione più importante: quella di Gold Stick in Waiting. Cosa significa? Avrà l'incarico di garantire la sicurezza del sovrano ed è proprio per questo che non indosserà i tradizionali abiti bon-ton richiesti dal protocollo per le donne della famiglia reale, la principessa parteciperà all'incoronazione con l'uniforme militare (proprio come ha fatto durante i funerali della mamma Elisabetta II).