Kate Middleton al pub prima dell’incoronazione: il look “patriottico” col cappotto rosso A due giorni dal grande evento, Kate e William sono stati fotografati in un famoso pub nel cuore di Londra, ma non certo per una serata di svago.

A cura di Beatrice Manca

Ormai mancano poche ore alla grande cerimonia di incoronazione di Carlo III del 6 maggio 2023: all'abbazia di Westminster il trono di Sant'Edoardo è pronto e per le strade di Londra le guardie reali fanno le prove per il corteo nel cuore della notte. A due giorni dal grande evento, Kate e William sono stati fotografati in un famoso pub nel cuore di Londra, ma non certo per una serata di svago: i principi di Galles erano in visita ufficiale, e Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto rosso chic e di tendenza.

Perché William e Kate erano al pub

L'agenda dei Wales si è infittita in questo periodo: la scorsa settimana hanno visitato una scuola di escursionismo, poi hanno festeggiato il loro dodicesimo anniversario di nozze (con una tenera foto in bici) e ora li ritroviamo a SoHo, il cuore bohemien di Londra, mentre pranzano (per lavoro!) al pub Dog and Duck. William si è anche improvvisato barista e ha servito una pinta di birra ai clienti. Sembrerebbe un momento di relax ma in realtà i principi volevano offrire il loro sostegno al settore dell'accoglienza, che in questa settimana particolare sta lavorando a pieno ritmo per accogliere i molti turisti in arrivo a Londra. La coppia è stata anche fotografata in metropolitana, precisamente sulla Elizabeth Line dedicata alla regina Elisabetta II.

Kate Middleton in Eponine London con scarpe Jimmy Choo

Il look bianco e rosso di Kate Middleton

Per l'occasione, Kate Middleton ha sfoggiato un lungo cappotto rosso papavero del brand Eponine London, abbinato a un vestito bianco Suzannah con accessori coordinati: un paio di pump Jimmy Choo e una borsetta Mulberry. Alcuni fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare che il rosso e il bianco sono i colori della bandiera dell'Inghilterra: scelta di stile seguendo i colori moda della stagione o sottile messaggio patriottico?