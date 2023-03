I segreti del trono (di 700 anni fa) su cui verrà incoronato re Carlo III Sembra una fragile e antica sedia di legno, ma è un pezzo di storia del Regno Unito: l’affascinante storia della sedia di Sant’Edoardo che verrà usata per l’incoronazione di Carlo III.

A cura di Beatrice Manca

Da 7 secoli aspetta all'Abbazia di Westminster l'arrivo di un nuovo monarca. La Coronation Chair o Sedia di Sant'Edoardo è uno dei simboli più longevi della storia del Regno Unito e tornerà alla sua funzione originale il 6 maggio, in occasione dell'Incoronazione di re Carlo III. Quel giorno si compirà un rituale molto antico: la sedia verrà spostata in via del tutto eccezionale al centro del pavimento, di fronte all'altare maggiore: per sottolineare la natura sacra del rito, il nuovo re darà le spalle alla congregazione e verrà unto da uno speciale olio consacrato.

La storia della sedia di Sant'Edoardo

La Coronation Chair fu realizzata per volontà di re Edoardo I – da cui il nome Sedia di Sant'Edoardo – per racchiudere la famosa pietra di Scone, sacra reliquia scozzese. La pietra di Scone arrivò all'Abbazia di Westminster nel 1296 e il re fece realizzare una sedia di quercia del Baltico per contenerla nella sua base. La seduta lignea fu dipinta da maestro Walter e decorata con motivi di uccelli, foglie e animali su fondo dorato, visibili ancora oggi. Sul retro era dipinta la figura di re Edoardo I con i piedi appoggiati su un leone, simbolo di potere: il primo sovrano a essere incoronato sulla sua seduta fu Edoardo II.

Originariamente i re si sedevano proprio sulla pietra, poi ‘coperta' da un pannello in legno. Alla base del trono ci sono quattro leoni dorati, un'aggiunta relativamente "recente": sono stati realizzati nel 1727 per sostituire gli originali. Per 7 secoli la sedia è stata conservata all'Abbazia di Westminster e usata durante le incoronazioni: per l'occasione viene "riunita" alla pietra di Scone, che nel 1996 è tornata in Scozia.

La sedia di Sant’Edoardo

L'attentato che ha sfregiato sedia dell'incoronazione

Oggi sembra fragile e rovinata, ma la sedia dell'Incoronazione è un vero pezzo di storia dell'Inghilterra, nonché una delle più antiche opere in legno arrivate fino a noi. Insomma, una vera e propria reliquia laica, ma nei secoli non è sempre stata trattata come tale: nell'Ottocento le voci del coro dell'abbazia incisero i loro nomi nel legno, e addirittura un tempo perfino i turisti potevano sedercisi sopra pagando un piccolo prezzo. Nel 1914 la sedia fu sfregiata da un attentato rudimentale organizzato dalle suffraggette: l'esplosione non ferì nessuno, ma distrusse uno degli angoli della seduta, poi restaurato in modo fedele all'originale. Durante la seconda guerra mondiale il trono fu spostato in via del tutto eccezionale a Gloucester, per preservarla dai bombardamenti. Dopo un delicatissimo restauro, la sedia è pronta a tornare al centro della scena, accogliendo il nuovo re: Carlo III.