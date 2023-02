Kate Middleton e la ‘coroncina’ per l’incoronazione di Carlo III: i gioielli che indosserà Man mano che la data dell’incoronazione si avvicina emergono nuovi dettagli su chi parteciperà e sulle regole di stile da seguire: i gioielli hanno un loro linguaggio e i diademi svelano molto di chi li indossa.

A cura di Beatrice Manca

Manca sempre meno all'incoronazione ufficiale di re Carlo III: Buckingham Palace ha svelato i piani per il weekend del 6 maggio, dalla cerimonia all'abbazia di Westminster al grande concerto a Windsor. Mentre in Italia tutta l'attenzione è catalizzata dal Festival di Sanremo, oltremanica fervono i preparativi e, man mano che la data si avvicina, emergono nuovi dettagli su chi sarà presente (vedi alla voce: Harry e Meghan) e su cosa indosseranno i partecipanti. L'occasione richiede la massima solennità e ogni membro della royal family potrà indossare alcuni gioielli – corone incluse – e dovrà evitarne altri: come si vestirà Kate Middleton?

Come si vestirà la royal family per l'incoronazione di Carlo III

Kate Middleton ora ricopre il ruolo di principessa di Galles: in quanto moglie dell'erede al trono avrà un ruolo fondamentale nella cerimonia di incoronazione. Sappiamo che Carlo III vuole una cerimonia più al passo con i tempi, ancorata nella modernità: lui stesso non indosserà mantelli o abiti tradizionali ma l'uniforme militare. Anche i membri della sua famiglia probabilmente sceglieranno abiti molto eleganti ma in linea con il ventunesimo secolo. Formali sì, ma contemporanei, per evitare l'effetto dipinto.

Camilla indosserà la corona

La vera protagonista della giornata sarà la corona di Sant’Edoardo, pesantissimo ornamento indossato solo per le incoronazioni: Elisabetta II si esercitò per giorni davanti agli occhi di Carlo bambino e, 70 anni dopo, il nuovo re dovrà fare lo stello. Anche Camilla indosserà la corona: molto probabilmente sarà la corona della Regina Madre che ha al centro la pietra dello scandalo: il controverso Koh-I-Noor, che ha già sollevato un caso diplomatico per la sua origine.

Kate Middleton con la tiara di diamanti sul capo

La "coroncina" di Kate Middleton

Tutti gli altri membri presenti, quindi, dovranno indossare sul capo gioielli meno preziosi, tiare o diademi, come spiegano gli esperti di stile reali citati dalla stampa inglese. Kate Middleton sceglierà la ‘coronet' più preziosa in quanto moglie dell'erede al trono. Il termine viene spesso tradotto come coroncina, ma indica un gioiello preziosissimo, incrostato di diamanti e gemme. Non sono solo le donne a indossarli: i gioielli, si sa, hanno un loro linguaggio e la loro presenza sul capo dei membri della royal family dice molto del loro ruolo e del rapporto con Carlo III. Siamo sicuri che le scelte di Kate Middleton guarderanno al futuro e una monarchia più moderna, senza dimenticare il passato: è probabile che spille e orecchini arrivano, almeno in parte, dalla collezione di Elisabetta II.