video suggerito

Ezio Greggio fa la sua prima apparizione nei video della sua nuova fidanzata, la foodblogger Nataly Ospina Ezio Greggio debutta sui social della fidanzata Nataly Ospina: il conduttore "ruba" gli spaghetti alla luciana in un video divertente che mostra per la prima volta loro complicità.

La ricetta perfetta per l'amore non esiste, ma intanto Ezio Greggio ha trovato grandi soddisfazioni con la sua nuova fidanzata Nataly Ospina. I due fanno coppia fissa da febbraio e, per la prima volta, la food blogger e influencer ha ospitato il suo nuovo compagno in una delle sue video ricette.

La presentazione di Nataly Ospina: "Ezio doveva fare la comparsa, ma…"

Nel simpatico video, Nataly Ospina spiega nel copy che "Ezio doveva fare una comparsa…", ma visto come finisce il video "la pasta ha fatto una scomparsa". Infatti, dopo la preparazione degli Spaghetti alla luciana, una ricetta napoletana (città alla quale Ezio Greggio è legatissimo), arriva proprio il conduttore di Striscia la Notizia prima per assaggiare il piatto poi per scappare portandoselo via. La "rapina" culinaria di Greggio ha strappato sorrisi e commenti divertiti, dimostrando anche una certa intesa tra i due neo-fidanzati.

Una complicità che conquista i social

Il video ha mostrato un lato inedito e spontaneo della coppia, lontano dai riflettori televisivi. La naturalezza con cui i due interagiscono davanti alla telecamera rivela una complicità autentica, costruita in questi mesi di relazione. In precedenza, Ezio Greggio era legato a Romina Pierdomenico: un fidanzamento durato cinque anni, terminato senza scossoni in una grande amicizia.

Chi è Nataly Ospina, una foodblogger da un milione di follower

Nataly Ospina è una foodblogger colombiana che ha conquistato un milione di follower unendo nel suo racconto due grandi elementi che da sempre fanno scoppiare l'algoritmo: la sensualità e il cibo. Il primo avvistamento pubblico di Greggio e Ospina risale a dicembre, quando sono apparsi insieme sul tappeto rosso del Monte-Carlo Film Festival. La conferma della loro relazione, invece, c'è stata in febbraio.