Ezio Greggio ha una nuova compagna, il comico avvistato con l’influencer colombiana Nataly Ospina

A cura di Andrea Parrella

Ezio Greggio torna a far parlare di sé per la sua vita sentimentale. Il conduttore di Striscia La Notizia ha infatti una nuova compagna al suo fianco, che è stata avvistata al suo fianco diverse volte nelle ultime settimane. Si tratta di Nataly Ospina, influencer 35enne colombiana. A pubblicare una foto che conferma la loro relazione è stato il settimanale Diva e Donna, con una foto che li immortala insieme, mano nella mano, anche se i due erano stati già insieme in pubblico nelle scorse settimane, presenziando ad eventi pubblici.

Chi è Nataly Ospina, la compagna di Ezio Greggio

Nataly Ospina è una popolarissima foodblogger colombiana che ha conquistato una enorme popolarità sui social con il suo stile di racconto in cui si mescolano elementi gastronomici a sensualità. Originaria di Medellín, Ospina ha un seguito di oltre 900mila follower, attratti dai suoi contenuti in cui il cibo si accompagna alla sua bellezza, due elementi equamente distribuiti.

La fine della storia con Romina Pierdomenico

La relazione tra Ezio Greggio e Nataly Ospina arriva a distanza di due anni dalla fine della lunga storia d’amore tra il comico e Romina Pierdomenico, che è durata cinque anni prima di trasformarsi in una bella amicizia, come lo stesso attore ha raccontato. Lampante è la differenza d’età tra Ezio Greggio, che ha compiuto 70 anni di recente, e Nataly Ospina che ha la metà dei suoi anni. Ma non è una novità, dato che la stessa Pierdomenico, che oggi ha 31 anni, era molto più giovane di Greggio.

Ezio Greggio è diventato nonno

Il primo avvistamento pubblico di Greggio e Ospina insieme risale a dicembre, quando sono apparsi insieme sul tappeto rosso del Monte-Carlo Film Festival. Un flirt che all’epoca era sfuggito all'attenzione dei curiosi, mentre oggi con la pubblicazione delle foto di Diva e Donna è lampante. Intanto Greggio è diventato recentemente nonno del piccolo Leone, che è nato a dicembre dalla relazione tra il figlio di Giacomo Greggio e Shereen Doummar. Pochi giorni dopo anche l'altro figlio dell'attore, Gabriele Greggio, si è sposato con Carla Ballerio.