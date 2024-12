Si è sposato Gabriele, figlio di Ezio Greggio: “Buona vita Carla e Gabri”

video suggerito

Ezio Greggio ha pubblicato sui social la fotografia che mostra il matrimonio a Montecarlo di suo figlio Gabriele e di Carla Ballerio: "Buona vita Carla e Gabri!", ha scritto il conduttore di Striscia la notizia. Gabriele Greggio, nato dal matrimonio con la ex moglie di Greggio, Isabel Bengochea, è attore, scrittore e fondatore della Montecarlo Acting Academy mentre Carla Ballerio è direttrice creativa dello studio di interior-design Sabrina Monte-Carlo.

Tantissimi i vip che hanno partecipato alla felicità di Ezio Greggio anche solo con un emoji in commento al suo post. Tra questi citiamo Luca Abete, Costanza Caracciolo, Maria Grazia Cucinotta, Jimmy Ghione, Enrico Vanzina, Nicola Savino, Paola Minaccioni, Valeria Graci, Jerry Calà, Veronica Gentili e la Gialappa's Band.

Ezio Greggio è anche diventato nonno: è nato Leone

È un momento particolarmente propizio per Ezio Greggio, che dopo aver accompagnato suo figlio a una tappa fondamentale come il matrimonio, ha ricevuto la gioia di diventare nonno dall'altro suo figlio. Come ha dichiarato a Verissimo, Ezio Greggio: "Adoro il fatto di essere nonno, non posso dire che mio nipote si chiama Leone, ops! m'è scappato. È il mio primo Natale da nonno". È il figlio di Giacomo e di sua moglie Sheeren, il piccolo si chiama Leone: "Quando l'ho visto non ho parlato per ore, lo conosco a memoria. È a Londra, perché è lì che vive mio figlio, ma già mi riconosce. Quando mi vede sorride ed è un buon figlio".

Il conduttore è tornato a Striscia la Notizia

In questo periodo, come ogni Natale, Ezio Greggio è tornato dietro al bancone di Striscia la notizia insieme a Enzo Iacchetti, con cui fa coppia da ben 31 anni. Anzi, a sciorinare meglio i numeri: si tratta della 31esima stagione consecutiva dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Inoltre, per la 25esima volta, festeggeranno il Natale assieme ai telespettatori di Striscia.