Luca Onestini secondo al GF Vip americano: “Vittima di razzismo, mi hanno sputato in faccia”, quanti soldi ha vinto

A cura di Elisabetta Murina

Luca Onestini trionfa a La Casa de Los Famosos All Star. Ormai veterano dei reality in Italia, ha partecipato alla versione americana del Grande Fratello Vip classificandosi al secondo posto. Vincitore di questa edizione Caramelo. Qualche mese fa, il modello aveva raccontato di essere stato vittima di bullismo all'interno della Casa, con insulti e minacce nei suoi confronti.

Luca Onestini secondo classificato: quanto ha vinto nel reality americano

Luca Onestini ha sfiorato la vittoria a La Casa de Los Famosos All Star, la versione americana del Grande Fratello Vip. Il concorrente si è classificato al secondo posto dietro Caramelo e ha vinto una somma pari a 100mila dollari (circa 93mila euro). "Grazie per averlo reso possibile! ", ha scritto poi su Instagram condividendo il momento della sua vittoria. E ha aggiunto: "Non ci sono parole abbastanza per esprimere quello che sento. Grazie per ogni voto, ogni messaggio, ogni sballo, ogni discussione in rete, ogni lacrima condivisa e ogni sorriso complice. Questo trionfo non è solo mio, è di tutti noi".

L'aggressione subita nel reality: "Mi hanno sputato in faccia e minacciato"

Gli scorsi mesi, durante la sua permanenza nel reality americano, Luca Onestini aveva avuto una violenta discussione con tre concorrenti , riel del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz detto Caramelo (il vincitore). Come si era visto in alcuni video che circolavano sui social, uno di loro gli si era avvicinato e gli aveva sputato in faccia. "Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi. Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe, perché mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia", si era sfogato Onestini. E aveva continuato raccontando gli episodi subiti: "Sono passati alla violenza, hanno minacciato di picchiarmi, mi hanno sputato in faccia, mi hanno tirato del cibo in faccia. Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, non sono così".