Scontro Raul Dumitras e Renato Biancardi nella notte al Gf Vip: “Sparli di me alle spalle, ipocrita”

Biancardi e Dumitras ai ferri corti durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip 2026. Al centro della discussione c’è il rapporto tra il napoletano e Lucia Ilardo, finito nel mirino dei dubbi dei concorrenti e, in particolare, di Raul.

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026 che si terrà martedì 19 maggio, l'atmosfera nella casa è tesa. Dopo la semifinale che ha decretato l'eliminazione di Renato Biancardi e l'ingresso in finale di Raul Dumitras, tra i due è scoppiato un duro scontro notturno. Al centro della discussione c'è il rapporto tra Renato e Lucia Ilardo, finito nel mirino dei dubbi della casa e, in particolare, di Raul.

I motivi dello scontro tra Raul Dumitras e Renato Biancardi

Durante la puntata è stata mostrata una clip in cui Raul esprimeva perplessità sul tempismo dell'avvicinamento di Renato a Lucia, ipotizzando una strategia nata subito dopo la proclamazione di lei come finalista. Le parole mandate in onda hanno scatenato la reazione immediata di Renato subito dopo la diretta. Il napoletano si è detto deluso per il comportamento di quello che considerava un amico all'interno del gioco. Parlando con gli altri inquilini, l'ha accusato di non aver avuto il coraggio di affrontarlo direttamente, preferendo i confessionali.

Lui non ha fatto l’uomo, ma il ragazzino. Un amico dice tutto in faccia. Stare con una donna per arrivare a uno scopo sono cose che fanno i vili, luridi, schifosi e io non lo sono.

Il concorrente eliminato ha poi proseguito lo sfogo, dicendosi indifferente alla mancata finale ma profondamente ferito dal bacio della fiducia tradito. Ha ribadito che, a parti collocate, avrebbe cercato il confronto immediato anziché alimentare sospetti di falsità e di accordi strategici alle spalle dei diretti interessati.

La replica di Raul: "Per me state giocando"

Il faccia a faccia tra i due è arrivato poco dopo. Renato continuato ad accusare Raul di essere "un calcolatore che sfrutta i sentimenti a fini di gioco". Dumitras, dal canto suo, ha difeso la propria posizione rifiutandosi di chiedere scusa e confermando punto per punto la sua visione della coppia: "Io non posso chiederti scusa. Per me il vostro è un gioco, non vedo un amore. Penso che mercoledì che uscirete non continuerete a stare insieme, non avrete un futuro". La spiegazione non ha però convinto il napoletano, che ha chiuso il confronto definendo il compagno di avventura "ipocrita e falso" per avergli nascosto i suoi reali pensieri fino alla messa in onda dei video.