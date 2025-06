video suggerito

Alessandro Cecchi Paone: "L'Isola dei Famosi? Mi hanno pagato per dimagrire, che affare" Alessandro Cecchi Paone a La volta buona racconta il dietrofront sui reality: dalla critica al Grande Fratello nel 2001 alla partecipazione a ben due show.

Il salotto di Caterina Balivo si è trasformato in un confessionale quando Alessandro Cecchi Paone ha deciso, nella puntata di martedì 1o giugno, di fare i conti con il passato. Il giornalista, ospite di La volta buona, ha scelto di affrontare a viso aperto quella che definisce "l'ipocrisia televisiva" che gli è stata rinfacciata per anni.

Il Grande Fratello e l'Isola dei Famosi: la verità di Cecchi Paone

Era il 2001 quando il Grande Fratello si aggiudicò il Telegatto come migliore trasmissione di costume e cultura. Una decisione che mandò su tutte le furie Cecchi Paone, allora paladino della divulgazione scientifica di qualità. Le sue parole contro i reality furono durissime, ma il tempo – si sa – è galantuomo e a volte ci fa mangiare le nostre stesse dichiarazioni. Nel 2018 infatti ha partecipato come concorrente prima al Grande Fratello e poi all'Isola dei Famosi: "Beh, c'è da dire che sono diventato fighissimo dato che ho perso 15 chili". Quando Caterina Balivo gli fa notare che i soldi non gli mancano, lui replica: "Appunto, invece lì mi hanno pagato: dimagrisco e lo faccio gratis".

"All'Isola dei Famosi si soffre per davvero"

Se la prima esperienza reality può essere archiviata come opportunità di business ben riuscita, la seconda racconta un'altra storia. Nel 2023 Cecchi Paone torna all'Isola dei Famosi, questa volta in coppia con Simone Antolini, allora compagno e oggi marito. Ma l'avventura honduregna si trasforma presto in incubo. Simone accusa un malore e le sue condizioni peggiorano rapidamente. "All'Isola si soffre. Chi è magro si sente davvero molto debole", spiega Alessandro, che conosce bene quella sensazione di spossatezza che logora corpo e mente. C'è un momento in cui Simone crolla definitivamente. Non solo fisicamente: la lontananza dalla figlia Melissa, allora bambina di otto anni, diventa insopportabile. È qui che Cecchi Paone deve scegliere tra il gioco e la vita vera: "Mi sono detto ‘perdo i soldi, perdo tutto, io esco, non posso lasciarlo da solo".