video suggerito

Alessia Fabiani: “Non mi aspettavo tanta strategia, Cristina Plevani è esperta di reality sa come muoversi” Alessia Fabiani ha parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi, rivelando anche le sue perplessità in merito alle dinamiche venutesi a creare. Secondo la showgirl merita la vittoria Mario Adinolfi, mentre la più stratega è stata una delle naufraghe. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

168 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo essere stata eliminata ad un passo dalla finale, Alessia Fabiani fa un bilancio della sua partecipazione all'Isola dei Famosi. La showgirl ha rivelato chi tra i suoi compagni d'avventura vorrebbe che vincesse il reality e ha anche svelato chi, a suo avviso, ha giocato molto di strategia.

Il bilancio dell'esperienza all'Isola dei Famosi

In un'intervista rilasciata a Superguida Tv, Alessia Fabiani ha ripercorso la sua esperienza all'Isola dei Famosi, dicendosi soddisfatta di quanto affrontato e rivelando anche di non esserci rimasta male per l'eliminazione: "Me lo aspettavo". La showgirl, quindi, ha aggiunto:

È stata una bellissima esperienza. Mi sono rifugiata nella natura, essere sola con me stessa mi ha aiutato a riflettere molto sulla mia vita e mi ha permesso di farlo in modo nitido, senza fronzoli. Ti trovi ad analizzare gli affetti, a valutare quello che ti manca e capisci quali sono le priorità. Il bilancio è super positivo.

Se dovesse individuare alcuni momenti significativi, sia in positivo che in negativo, non avrebbe grandi dubbi:

Il momento più bello è quando cercavamo di pescare e quando la mattina facevo il bagno assieme a Mario Adinolfi che già stava ammollo da tre/quattro ore con la luna. Vedere lui nel mare che diceva di ringraziare Dio per averci dato tutto questo mi ha fatto provare delle emozioni profonde, da brivido. Il momento più complicato invece era la sera prima di andare a dormire. C’era un po’ di nostalgia.

Chi vorrebbe vincesse e il commento su Cristina Plevani

In questa edizione del reality non sono mancate dinamiche e infatti, Fabiani non nasconde di essere sorpresa nell'aver assistito a certi comportamenti: "Non mi aspettavo così tanta strategia da parte degli altri. Pensavo che le persone fossero un po’ più se stesse. Io sono stata me stessa e sono felice di continuare ad essere così". Ragion per cui, se dovesse individuare un vincitore direbbe, senza dubbio, Mario Adinolfi. Con gli uomini, infatti, soprattutto Omar, Mario, Dino Giarrusso e Paolo è riuscita a legare di più: "Sono meno sovratrutturati, più semplici, mi sento più simile a loro" e per giustificare la sua lontananza dalle altre naufraghe:

Ho saggiato da subito le persone con le quali sapevo che avrei potuto avere un’affinità e poi ho capito che lì c’era da lottare con le unghie e con i denti per gli altri mentre per me non era la stessa cosa. Quindi, le ho lasciate fare il loro gioco.

A questo proposito, poi, ha parlato in maniera più puntuale di Cristina Plevani, che ritiene sia stata la più stratega del gioco: "Avendo già conosciuto il meccanismo del reality lei sapeva esattamente come muoversi. Lei è un’esperta di reality quindi sa benissimo come si fa"