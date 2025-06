La moglie di Dino Giarrusso sulle coccole notturne con Alessia Fabiani: “Sono felice se sta bene con un’altra donna”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, commenta il percorso del marito all'Isola dei Famosi 2025 in un'intervista rilasciata in esclusiva a Fanpage.it (che puoi leggere cliccando qui). In particolare, la donna sminuisce il clamore legato all'avvicinamento del giornalista alla concorrente Alessia Fabiani. I due furono protagonisti di una clip mandata in onda nella puntata del 28 maggio, in cui sembrarono scambiarsi effusioni notturne: "Non credo che tra loro sia successo altro. L'attenzione che il programma ha riservato a questa dinamica mi ha fatto persino piacere, io e Dino abbiamo un rapporto aperto".

Le parole della moglie di Dino Giarrusso sull'avvicinamento ad Alessia Fabiani

Nella lunga intervista a Fanpage, Sara Garreffa riconosce che suo marito si sia lasciato coinvolgere troppo in alcune dinamiche del reality, visto che "ha sempre avuto un forte senso dell'ingiusto e del giusto, che applica a qualunque situazione". A domanda diretta se si riferisse anche all'avvicinamento con la concorrente Alessia Fabiani, però, sminuisce il clamore legato a quelle immagini: "L'attenzione che il programma ha riservato a questa dinamica mi ha fatto persino piacere. Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero e non siamo gelosi. La gelosia è sempre frutto di insicurezza e io non mi sento così. Se mio marito si trova insieme a un'altra donna, stanno bene e sono affini, a me fa solo piacere, perché vuol dire che ha trovato qualcuno su cui contare per il resto del percorso".

Dopo aver visto quella clip che lo ritraeva insieme a Fabiani, lui reagì in modo deciso, precisando di essere sposato. Secondo Garreffa, quella foga nella risposta potrebbe essere dettata da una preoccupazione del giornalista su una sua ipotetica reazione: "Non avendo alcun contatto, può solo immaginare cosa penso, anche se sa bene che sono una persona serena e priva di gelosie. Forse teme che io possa prenderla male, non tanto per l'avvicinamento in sé, ma per l’effetto che potrebbe avere a livello mediatico". Sara non avrebbe voluto vedere più immagini di loro due insieme quella notte, perché non crede ci sia stato più di quanto hanno mostrato: "Penso che abbiano legato in modo particolare, quello sì, ma nulla di più".

"Io e mio marito abbiamo un rapporto aperto"

Sara Garreffa ha spiegato che lei e suo marito hanno un rapporto sereno e aperto. Sono certi dell'amore reciproco, ma "l'aspetto sessuale viaggia su un binario parallelo, fa parte della vita. Il bello del nostro rapporto è che possiamo dirci tutto e io non mi aspetto che un uomo non desideri anche un'altra donna dal punto di vista sessuale. Lo trovo assolutamente normale, fisiologico, umano. Noi ce lo diciamo e viviamo questa cosa nella totale libertà".

Al momento, non hanno avuto esperienze sessuali con altre persone, ma non è una cosa che esclude a priori: "Non ci è mai capitato perché non ce n'è stato stato bisogno, ma non è escluso che possa succedere. Al momento, ci divertiamo a giocarci su, a fantasticarci, anche se poi magari non applichiamo la cosa alla realtà. Il fatto stesso di darci questa libertà, in qualche modo, ci sazia".