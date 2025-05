video suggerito

Dino Giarrusso e Alessia Fabiani appartati nella notte all'Isola, lei: "Ci siamo dati una buonanotte speciale" Le telecamere dell'Isola durante una delle ultime notti ha beccato Alessia Fabiani e Dino Giarrusso abbracciati per terra. Chiamati a commentare la clip mostrata in diretta all'Isola dei Famosi ieri sera, entrambi hanno spiegato che si è trattata solo di una "buonanotte speciale".

A cura di Gaia Martino

Dino Giarrusso e Alessia Fabiani nella puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera si sono resi protagonisti di una clip che, ancora oggi, non è chiara a molti. I due sono stati beccati dalle telecamere del reality abbracciati, molto vicini, durante la notte: Veronica Gentili, dopo aver mostrato le immagini del momento "intimo", ha chiesto spiegazioni. Entrambi hanno chiarito che non c'è stato altro che un abbraccio, la Fabiani – che è stata eliminata a fine puntata – ha dichiarato: "Ci siamo salutati con una buonanotte speciale. Un abbraccio e un bacio".

Le parole di Dino Giarrusso e Alessia Fabiani sulla notte insieme

Dino Giarrusso riguardo il momento intimo con Alessia Fabiani, nella puntata dell'Isola ieri sera, ha dichiarato: "Ci tengo a precisare perché non scherziamo con le cose serie. Una sera c'è stata una discussione emotivamente molto forte, abbiamo parlato delle nostre famiglie e delle nostre vite, quindi emozionante. A me ha smosso qualcosa dentro e ci siamo salutati e ci siamo dati la buonanotte con un abbraccio molto affettuoso, però non più di questo. Non si può fare altro e ci mancherebbe altro". Ha preso parola la sua compagna di avventura, Alessia Fabiani, che ha commentato:

Dino è un compagno di viaggio, un grandissimo amico con cui passo quasi tutta la giornata a parlare. Si parla di tutto, mi stava raccontando anche della sua famiglia e dei suoi bambini e io gli stavo raccontando della mia. Quella sera abbiamo toccato dei temi che adesso non mi va di dire. Anche Dino mi ha parlato di alcune sue sofferenze e di alcune sue mancanze e ci siamo salutati con una buonanotte speciale. Un abbraccio e un bacio.

Dino Giarrusso: "Sono sposato, non scherziamo"

Simona Ventura, dallo studio, ha chiesto a entrambi la vera natura del loro rapporto, essendo le immagini poco chiare. "Ma quanto siete amici? Cioè, cosa è successo?" ha chiesto. Dino Giarrusso, allora, ha replicato infastidito:

Non scherziamo, però, con le cose serie. Io sono la persona più felice del mondo e sono sposato con una donna meravigliosa, che non avevo nemmeno sognato.

"Anche il mio cuore è impegnato", ha concluso Alessia Fabiani.