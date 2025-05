L’Isola dei famosi 2025, Alessia Fabiani eliminata: chi sono i concorrenti in nomination

Nella puntata dell’Isola dei famosi di mercoledì 28 maggio, Alessia Fabiani è stata eliminata. Carly Tommasini si è ritirata per via di un’infezione. In nomination Mario Adinolfi, Dino Giarrusso e Patrizia Rossetti.