Isola, Mario Adinolfi si scaglia contro il pubblico: “Applausi per battute sul mio fisico. Sto zitto, continuate voi” Nella puntata dell’Isola dei famosi del 28 maggio, Mario Adinolfi ha avuto da ridire sull’atteggiamento del pubblico in studio che, secondo lui, avrebbe applaudito nel momento in cui veniva pronunciata un’offesa sulla sua condizione fisica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata dell'Isola dei famosi del 28 maggio, Mario Adinolfi ha avuto un'accesa discussione con Teresanna Pugliere e Chiara Balistreri. A un certo punto, il naufrago ha avuto anche da ridire sul pubblico in studio che, secondo lui, avrebbe applaudito nel momento in cui veniva pronunciata un'offesa rivolta alla sua condizione fisica.

Lo scontro tra Mario Adinolfi e Teresanna Pugliese

Nel corso della puntata, Teresanna Pugliese ha accusato Mario di aver fatto abuso di potere quando, qualche giorno fa, si è alzato in piedi scagliandosi contro Chiara Balisteri: "Quel giorno alzò molto il tono e pian piano avanzava con il passo, so benissimo che non avrebbe fatto altro che quello, ma per me quella resta una brutta pagina". Secondo la napoletana, lui ha avuto il privilegio di "avere una buona istruzione, ma fa di questa buona istruzione molto spesso un abuso di potere". Davanti a queste parole, il pubblico ha applaudito.

Teresanna ha continuato sostenendo che Chiara, in quel caso, non volesse offenderlo: "Spiegava il motivo per cui i naufraghi giovani avessero lasciato il gioco, che non era dovuto al timore di una persona che non riesce neppure ad alzarsi dal letto, non era un'offesa alla sua condizione".

"Il pubblico ha applaudito? Sto zitto, continuate voi"

Interpellato da Gentili, Adinolfi ha restituito la sua versione dei fatti: "Ho poco da rispondere a un'accusa del genere, abuso di potere? Non riesco a capire quale potere e quale abuso. Non ho fatto altro che rispondere a un insulto palese ed evidente, mi ha detto che non ero capace nemmeno di alzarmi dal letto". Poi, un attacco rivolto al pubblico in studio:

Devo sentirmi insultato per una condizione fisica e pensare che questo venga sottolineato da un applauso del pubblico mi fa solo venire voglia di stare zitto, continuate voi.

A risolvere la situazione ci ha pensato Veronica Gentili, che ha sottolineato che l'applauso non fosse sulla questione fisica: "Si applaudiva sulla dialettica tra voi, sulla questione che una persona colta come te abbia più strumenti", le parole della conduttrice.