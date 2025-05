video suggerito

Teresanna Pugliese non sapeva che il Napoli ha vinto lo scudetto: la sua reazione all’Isola dei Famosi La concorrente napoletana, completamente isolata dalle notizie del mondo esterno, ha scoperto in diretta una delle notizie più importanti per la sua città e la sua fede calcistica: il quarto scudetto del Napoli. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Teresanna Pugliese ha scoperto del quarto scudetto del Napoli in diretta all'Isola dei Famosi. Quattro per quattro, perché tutto è successo proprio durante la quarta puntata del reality condotto da Veronica Gentili. Un momento di pura emozione quello vissuto dall'ex Uomini e Donne. La concorrente, completamente isolata dal mondo esterno, è riuscita a scoprirlo solo grazie all'intervento di Simona Ventura.

"Ma ha vinto lo scudetto?", la reazione

Inizialmente Veronica Gentili aveva tentennato nel rivelare la notizia, ma è stata Simona Ventura a rompere gli indugi: "Sì, il Napoli è riuscito a vincere il suo quarto scudetto". La reazione di Teresanna è stata immediata e travolgente, con un urlo di gioia che dall'Isola è arrivata fino allo studio. La concorrente non sapeva nulla della festa del 23 maggio e soprattutto della grande parata di lunedì 26 maggio sul lungomare di Napoli, eventi che hanno trasformato la città partenopea in un fiume di azzurro.

Il regalo degli autori

Lo "spirito dell'Isola" si è dimostrato particolarmente generoso con Teresanna, facendole recapitare un disegno del figlio Francesco. Le parole del bambino hanno toccato il cuore della madre: "Bravo a mamma, hai visto che mi sto impegnando e ho vinto qualche gara? È tutta dedicata a te". Ma il confessionale di Teresanna non è stato solo fatto di momenti dolci. La concorrente ha infatti approfittato dell'occasione per sfogare le sue frustrazioni riguardo alle dinamiche che si sono create sull'isola: "Io mi rendo conto che alzo la voce, ma il mio è anche un modo per difendermi". La napoletana ha poi puntato il dito contro quello che percepisce come un attacco coordinato, lanciando accuse all'indirizzo di Mario Adinolfi: "Io dico solo ‘uno alla volta', non mi piace che mi abbiano preso di mira, sento che il branco mi ha preso di mira".

Le accuse agli altri concorrenti

Teresanna non ha risparmiato critiche ai suoi compagni d'avventura: "Uno schieramento c'è stato dall'altra parte sin dal primo giorno, c'è chi si sta comportando come in un gioco da tavolo, usando ideologie e terminologie in modo che non appartiene a me". Parole che rivelano come la concorrente si senta vittima di strategie di gioco che non condivide e che non rispecchiano il suo modo di essere. Ad ogni modo, sembra chiaro che Teresanna, proprio come Mario Adinolfi, sarà in gioco ancora per molto e potrebbe essere una delle favorite alla vittoria finale.