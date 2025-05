Carly Tommasini sospende il percorso all’Isola dei famosi: “Ha avuto un’infezione in una zona delicata del corpo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dopo aver lasciato momentaneamente l'Isola dei Famosi 2025 per fare degli accertamenti medici insieme a Teresanna Pugliese, Carly Tommasini si è collegata in studio nel corso della quarta puntata per annunciare di essere costretta a sospendere il suo percorso nel reality: la modella e attivista LGBTQ+ ha avuto un serio problema di salute.

Perché Carly Tommasini ha sospeso il suo percorso all'Isola

La modella e attivista LGBTQ+, due giorni fa aveva lasciato il programma in maniera momentanea per problemi medici. Veronica Gentili ha spiegato che "ha avuto un'infezione in una zona molto delicata del corpo". Ad intervenire con un collegamento in studio, poi, è stata la diretta interessata, che ha detto di stare meglio rispetto alla scorsa settimana:

Due settimane fa ho avuto un primo acciacco, un primo problema, che speravo si sarebbe risolto con il perdurare della mia permanenza. Sono solita portare al termine i percorsi che inizio, invece due giorno dopoo l'inizio del programma ho avuto un problema abbastanza grave.

La mattina stessa, i medici l'hanno portata in ospedale, dove "abbiamo fatto degli accertamenti più specifici e abbiamo convenuto che, siccome il mio corpo in questo momento è molto debole, devo sospendere il mio percorso qui all'Isola".

La modella potrebbe tornare prossimamente

Pur non dando dettagli specifici sul problema di salute di Carly, Veronica Gentili ha spiegato che si tratta di un aspetto molto sensibile per lei, "che è servito per definire la sua identità, di fronte a questo tutte le chiacchiere stanno a zero". La conduttrice non ha escluso un suo rientro, se la situazione dovesse migliorare: "Ti auguriamo che ci possano essere degli sviluppi positivi per il tuo percorso qui, ma è importante che tu pensi a te e alle belle cose che ti sei guadagnata". Infine, l'invito a "riaggiornarsi prossimamente".