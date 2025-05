Mirko Frezza rompe gli schemi dell’Isola: “Non leggo lettere in tv, non sono a C’è posta per te”

video suggerito

Mirko Frezza ha fatto la persona vera all'Isola dei Famosi. Probabilmente Veronica Gentili non poteva chiedere di meglio, visto che lei ha chiesto un'Isola "vera e dura", anche se ha rotto la liturgia televisiva del reality show. Il concorrente delle case popolari, infatti, s'è rifiutato di leggere una lettera che gli era stata recapitata dalla famiglia per fare il solito momento "strappalacrime". La conduttrice, dopo averlo invitato a leggere, s'è vista rispondere seccamente di no. Chissà cosa sarebbe successo in un reality condotto da Alfonso Signorini.

Che cosa ha detto Mirko Frezza

Quando Veronica Gentili gli ha chiesto di leggerla davanti alle telecamere seguendo la consueta liturgia del reality, l'attore ha opposto un netto rifiuto e c'è stata la rottura del momento televisivo. "A me queste cose non mi piacciono, queste smielature non mi interessano. Qui non sto a C'è posta per te, non sono venuto per fare sta roba", ha dichiarato senza mezzi termini Frezza. Il riferimento a Maria De Filippi ha disorientato per un attimo lo studio, poi l'attore è andato avanti spiegando a modo suo la sua volontà di distanziarsi da quel tipo di tv dei sentimenti: "Io non sono portato per questa roba, ma sto qui fino a quando il pubblico vuole che io ci sia". L'attore ha comunque voluto condividere il senso della lettera senza leggerla integralmente: "La lettera mi dice a grandi linee quello che mi ha convinto a venire. Spero che in queste poche righe ci sia anche il pensiero di mia figlia Cristel".

Il messaggio dalle case popolari

Il momento più intenso è arrivato quando Frezza ha spiegato il suo obiettivo: "L'importante è che esca fuori un Mirko che viene dalle case popolari, che possa dimostrare a tutti che scavalcati quei muri, tutto il resto ti rimbalza. Io ho insegnato anche a sbagliare ai miei figli, non insegno mai a vincere, quello viene da solo". Con questo gesto, Mirko Frezza ha attuato una piccola rivoluzione nel format del reality. È stato qualcosa di autentico. Ce ne ricorderemo.