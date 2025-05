video suggerito

Veronica Gentili sorride col Tapiro “ritirato”: “L’Isola più dura di sempre non è per tutti” Veronica Gentili apre la quarta puntata dell’Isola mostrando il Tapiro di Striscia: “Quest’anno l’Isola punta sulla resistenza fisica e mentale. Un’esperienza dura senza vie di fuga, non adatta a tutti ma molti resistono”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Veronica Gentili l'aveva detto e lo sta facendo. Questa è davvero l'Isola dei Famosi più dura di sempre. Per questo motivo, ci sono stati tantissimi ritiri, soprattutto da quanti erano mentalizzati sul fatto che sarebbe stata magari una passerella o una passeggiata di salute. Così, la conduttrice ha voluto aprire la quarta puntata del reality affrontando di petto la questione sollevata dal servizio di Striscia la notizia, dove Valerio Staffelli le aveva consegnato solo la base del Tapiro d'oro per simboleggiare la fuga di massa dei concorrenti.

La difesa del format

"Gli amici di Striscia hanno ragione perché quest'anno si gioca tutto sulla resistenza che non è solo fisica ma anche mentale", ha esordito Veronica Gentili, riconoscendo implicitamente la validità delle critiche mosse dal tg satirico di Canale 5. La conduttrice ha poi spiegato la filosofia che sta alla base di questa edizione: "Abbiamo davvero pensato a un'esperienza dura, ma ripeto vera. Un'esperienza senza nessuna via di fuga e chiaramente questa esperienza non è adatta a tutti".

La selezione naturale del reality

Le parole della Gentili sembrano confermare che i numerosi ritiri non siano stati un incidente di percorso, ma quasi una conseguenza prevista di un format pensato per mettere alla prova i limiti dei partecipanti. La resistenza, come sottolineato dalla conduttrice, non riguarda solo la sopravvivenza fisica in Honduras, ma anche la tenuta psicologica di fronte a condizioni estreme. "Ma dobbiamo dirlo, molti stanno resistendo", ha concluso la presentatrice, cercando di riportare l'attenzione sui concorrenti che hanno scelto di rimanere in gioco nonostante le difficoltà. Tra questi, per esempio, c'è Mario Adinolfi che sta dando l'esempio. Sua moglie, Silvia Pardolesi a Fanpage.it, lo ha detto senza mezzi termini: "I giovani hanno mollato, lui resiste".