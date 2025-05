video suggerito

La moglie di Mario Adinolfi in difficoltà all'Isola dei Famosi: "I giovani hanno mollato, lui resiste" Silvia Pardolesi difende e applaude al percorso del marito Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi: "Antonella Mosetti e i junior hanno abbandonato, Mario invece sta dando una grande prova".

(Foto: Frezza La Fata / IPA)

Mentre Mario Adinolfi combatte con il vento, la fame e altre difficoltà all'Isola dei Famosi, sua moglie Silvia Pardolesi lo difende dalle polemiche che si scatenano sui social e in tv. Il leader del Popolo della Famiglia è finito nel mirino per presunti "privilegi" – come l'uso di un letto – e soprattutto per le sue posizioni sui temi della famiglia che stanno dividendo i naufraghi.

In questa intervista esclusiva a Fanpage.it, la moglie di Adinolfi attacca: "Giovani come Antonella Mosetti e tutto il gruppo junior hanno abbandonato per difficoltà, lui sta resistendo".

Signora Pardolesi, cosa ne pensa delle ultime difficoltà che sta affrontando suo marito all’Isola dei Famosi?

Le difficoltà sono comuni, tanto che abbiamo visto che anche molti, soprattutto giovani come Antonella Mosetti e tutto il gruppo junior, hanno abbandonato per difficoltà, per sofferenza da poco cibo e per altri motivi. Quindi comunque lui nella difficoltà sta resistendo e questo già mi sembra buono dal suo punto di vista.

Lui di recente, però, ha rivelato di essere in un momento molto difficile, che il vento lo fa diventare matto, che non riesce più ad andare in acqua.

Sì, beh, quello purtroppo era anche da mettere in conto e lui sicuramente anche prima di partire sapeva che andava incontro non a una situazione agevole. Questo sicuramente se l'aspettava, pensava di non trovare le comodità, ovviamente – la diversità, dormire all'aperto, il vento che soffia di notte. Questo sicuramente…io posso solo dire, non avendo ovviamente contatti con lui in nessun modo, che queste difficoltà le riesca a superare. Sta dando una grande prova sicuramente.

Frezza La Fata / IPA

Uno dei terreni di scontro, anche da quello che si legge sui social, è il fatto che lui, a differenza degli altri, abbia un trattamento differente. Pensiamo all’uso del letto, per esempio.

Io non mi sento di dare un giudizio. Penso sicuramente a un'esigenza concordata con gli autori e penso che anche gli altri concorrenti fossero al corrente di questa misura di sicurezza. Nessuno permetterebbe che si sdraiasse per terra, sarebbe troppo difficoltoso.

Il fatto che lui porti sull’Isola i temi che ha sempre portato nella sua attività politica sta diventando un tema. Sorprende perché sembra quasi che qualcuno stia scoprendo solo adesso come la pensa Adinolfi sul tema della famiglia.

Beh, negli ultimi giorni è venuta fuori più di un’occasione di confronto fra naufraghi, confronto che magari era venuto a mancare nella prima settimana. Quando erano ancora divisi i gruppi junior-senior, il gruppo dei grandi mi sembra che riuscisse comunque a convivere senza entrare in polemica, con una certa organizzazione e collaborazione. Più con l'arrivo di Teresanna e Chiara si è aperto un po' più il confronto. Mi sembra che loro due nello specifico l'abbiano preso un po' di punta, forse più come strategia per far parlare di sé e trovare l'occasione per discutere, sapendo quello che lui pensa. Loro possono non essere d'accordo e fanno leva su questo fatto per animare anche un po' la discussione, il confronto, anche utile al programma che si animi un pochino di dibattito fra i concorrenti che rendono più viva la situazione.

Frezza La Fata / IPA

Lei, sui temi della famiglia, sulla Gpa, la pensa come suo marito?

Sì, la penso come mio marito, nel senso che la gestazione per altri è una cosa totalmente sbagliata, che non abbia nulla di etico, ma solo lo sfruttamento della donna. Lo penso fortemente. Poi è ovvio che anche mio marito non ha nulla da dire se due uomini o due donne vogliono stare insieme, non è una discussione né da parte mia né di mio marito. Poi, se si discute di istituzioni come il matrimonio, come il fatto di poter avere figli eccetera, sono in linea con mio marito sicuramente.

Senta, in ultimo, sta scoprendo qualcosa di nuovo di suo marito in TV. Le sta piacendo il suo percorso?

Mi sta piacendo, sì. Le prime settimane sono state un po' sottotono anche per lui, nel senso che proprio a livello dialettico sono state abbastanza calme, ecco, questa è stata la novità. Perché me lo sarei aspettato da subito un po' più sul terreno di guerra, in discussione. Si è dovuto ambientare. Sono contenta di come sta reggendo tutto sommato, e quindi speriamo che continui così.