Tapiro d'oro a Veronica Gentili dopo i ritiri all'Isola dei Famosi: "L'importante è che non debba partire io" Dopo il ritiro di sei concorrenti all'Isola dei Famosi, Veronica Gentili è stata intercettata da Valerio Staffelli, che le ha consegnato il Tapiro d'oro di Striscia la notizia. La reazione della conduttrice: "Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un'altra cosa".

A cura di Sara Leombruno

Questa sera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5, ore 20.35, Valerio Staffelli consegna alla conduttrice dell’Isola dei Famosi Veronica Gentili il Tapiro d’oro. La decisione della produzione del tg satirico di Antonio Ricci arriva dopo i numerosi ritiri da parte dei concorrenti del reality. La reazione della conduttrice: "Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un’altra cosa".

Tapiro d'oro a Veronica Gentili

Intercettata da Valerio Staffelli, Gentili ha affermato: "Avevamo detto che avremmo fatto l’Isola più dura di sempre, l’importante però è che non debba partire io! Se rimaniamo senza concorrenti, faremo un’altra cosa, mi metto qua fuori e strillo". La conduttrice ha poi inviato l'inviato a partecipare all’Isola come concorrente: "Ma lei ha da fare? Se per caso fosse libero, io faccio un appello!". E su Simona Ventura, sua compagna di viaggio e opinionista del programma: "Adesso provo a convincerla a partire. Però lei ha già partecipato come concorrente, quindi è difficile".

Infine, Gentili ha anticipato i nuovi innesti che entreranno nel gioco questa sera: «Ci sarà Jasmine Salvati, modella ed ex fidanzata di un concorrente che è uscito (Spadino, ndr), Ahlam El Brinis, un’altra modella italo-marocchina che ha partecipato a Miss Italia e Jey Lillo, un ipnotista mago". Per la conduttrice dell’Isola è il secondo Tapiro d’oro ricevuto in carriera.

Chi ha abbandonato l'Isola dei Famosi

L'ultimo ritiro è stato quello di Antonella Mosetti, arrivato lo scorso venerdì 24 maggio. Il suo è il sesto ritiro in sole tre settimane dall'inizio del reality. Prima di lei, avevano preso la stessa decisione Angelo Famao, Leonardo Brum, Nunzio Stancampiano, Spadino e Camila Giorgi, che aveva deciso di lasciare per motivi familiari e non per particolari disagi riscontrati sull'isola, come nel caso degli ormai ex compagni d'avventura.