video suggerito

Antonella Mosetti, Nunzio e Spadino dopo il ritiro dall’Isola: le prime parole e cosa stanno facendo in Honduras Antonella Mosetti è tornata sui social dopo la sua decisione di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2025. “Felice che la vera Antonella vi sia piaciuta”, ha scritto. La naufraga si trova ancora in Honduras insieme a Nunzio e Spadino, altri due concorrenti ritirati in diretta: ecco come stanno trascorrendo queste ore. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonella Mosetti, Nunzio Stancampiano e Spadino sono tre dei naufraghi ritirati dall'Isola dei famosi 2025, a cui si aggiungo anche Camila Giorgi, Leonardo Brum e Angelo Famao. L'ex ballerino di Amici e il compagno di avventura hanno annunciato la loro decisione in diretta nella puntata del 21 maggio, mentre la showgirl lo ha fatto a poche ore di distanza. Ecco quali sono state le sue prime parole e come, insieme agli altri due, sta trascorrendo le ultime ore in Honduras.

Le prime parole di Antonella Mosetti dopo il ritiro dall'Isola

Antonella Mosetti ha deciso di interrompere la sua avventura nel reality perché non è riuscita a elaborare la morte del padre. "Mi dispiace perché l'ho cercato tantissimo, ma non l'ho mai trovato qua", ha spiegato nel daytime del 23 maggio. A pochi giorni della decisione, è tornata in possesso dei suoi social e, in un post pubblicato su Instagram, ha tracciato un bilancio dei brevi giorni trascorsi sull'Isola: "L'avventura è stata tra le più dure della mia vita, ma sono contenta che alla fine anche in posto così estremo sia venuta fuori la VERA ANTONELLA e che vi sia piaciuta". E ha poi aggiunto: "Non vedo l'ora di ringraziarvi tutti ad uno ad uno... Italia preparati che sto per tornare, DAJE!".

Cosa stanno facendo Nunzio e Spadino in Honduras: il racconto sui social

Antonella Mosetti si trova ancora in Honduras e tra poche ore tornerà in Italia. Anche Nunzio e Spadino sono ancora sull'Isola e hanno ripreso il controllo dei loro telefoni. Come mostrano alcuni brevi video pubblicati sui rispetti profili, i tre stanno trascorrendo le ultime ore in un resort, godendosi il sole, il mare e soprattutto il cibo, uno dei motivi che aveva portato i due Giovani a lasciare il reality. Tra le stories, l'ex ballerino di Amici balla latinoamericano insieme all'amico sulla spiaggia e insieme annunciano che presto voleranno verso l'Italia.