video suggerito

All’Isola altri due ritiri, Nunzio e Spadino lasciano in diretta dopo le minacce alla produzione: “Abbiamo fame” Altri due ritiri si aggiungono a quello di Camila Giorgi, in diretta nella puntata del 21 maggio dell’Isola dei Famosi. I due hanno deciso di interrompere la loro avventura per via delle dure condizioni fisiche, in particolare la fame. La scorsa notte, avevano violato le regole chiedendo alla produzione di poter avere del cibo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nunzio Stancampiano e Spadino hanno deciso di ritirarsi dall'isola dei Famosi. In diretta, nella puntata del 21 maggio, hanno annunciato la loro decisione, che arriva a pochi minuti di distanza da quella di Camila Giorgi per motivi familiari. Già nel corso della settimana, altri due naufraghi avevano messo fine alla loro esperienza, Leonardo Brum e Angelo Famao. L'ex ballerino di Amici e l'amico hanno mostrato segni di insofferenza per le dure condizioni fisiche del reality, soprattutto la fame.

Nunzio e Spadino violano le regole: la richiesta di cibo alla produzione

Veronica Gentili ha informato i telespettatori di un grave episodio avvenuto la scorsa notte, di cui Nunzio e Spadino sono stati protagonisti: i due Giovani sono andati nella cabina tecnica e, stando al racconto degli altri naufraghi, hanno minacciato la produzione di andare via se non avessero avuto del cibo. "Non fa per me, non è il mio posto. Questa è follia. Soffro la fame, il sonno e la noia. Non ho neanche la forza di parlare. Mi sto spegnendo", ha spiegato l'ex ballerino in alcuni filmati a proposito delle sue condizioni. In diretta, poi, ha commentato meglio l'episodio della scorsa notte, in cui con l'amico ha trasgredito le regole:

Io vado a casa perché non sono più me stesso. Ieri stavo veramente male, mi sono chiesto se fossi nel posto giusto. Non sono più felice, penso sia arrivato il momento di prendermi cura di me. Ieri abbiamo chiesto una barca, non è arrivata e abbiamo chiesto un pasto. È stata usata la parola minaccia, ma non fa parte dei miei comportamenti.

Spadino: "Ho bisogno di mangiare"

Anche Spadino ha parlato della sua insofferenza, in particolare della mancanza di cibo: "Ho sempre fame, ho bisogno di mangiare. Non mi sento bene, ho problemi fisici". Quanto alle presunte minacce di cibo alla produzione, ha chiarito: "Non ho minacciato, se poi volete fare audience su di me fatelo. Volevo un pasto per la sera prima di andare via". Dallo studio è intervenuta Simona Ventura che, parlando con lui e Nunzio, ha spiegato: "Siete degli esempi per i ragazzi giovani che vi guardano da casa, si sapeva che poteva essere difficile, ma questa è un'esperienza unica che nella vita non vivrete mai più, rimpiangerete di essere tornati a casa". "Un'esperienza simile, dove ho bisogno di capire me stesso, l'ho fatta. Sono stato in comunità, quando ho dovuto cambiare la mia vita l'ho fatto, sennò non ero nemmeno qua", ha precisato Spadino.

La decisione definitiva di Spadino e Nunzio: entrambi lasciano l'Isola in diretta

Dopo aver parlato con entrambi, Veronica Gentili ha chiesto quale fosse la loro decisione definitiva, se restare oppure tornare a casa. "Ringrazio tutti, vi voglio bene, ma voglio andare a casa con il sorriso perché ho paura di perderlo se rimango qui", ha detto Spadino alzandosi dalla Palapa Esterna. E anche Nunzio, alla fine, ha preso la stessa strada: "A malincuore, vado a casa anche io, qui sto male. So che deluderò tante persone che mi vogliono bene".